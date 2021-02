Se billedserie Kim Enrum (th) er næstformand i den nystiftede Rudersdal Padel Klub, der så dagens lys den 3. februar. Her ses han i selskab med hustruen og to af parrets sønner. Det er en familieaktivitet at spille padel, fortæller Kim Enrum. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Sports-hit på vej i Rudersdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sports-hit på vej i Rudersdal

Den hurtigst voksende sportsaktivitet i verden lige nu er padel (padel-tennis, red.). Den 3. februar blev Rudersdal Padel Klub stiftet, og bestyrelsen arbejder nu målrettet på at få en eller flere baner anlagt i kommunen.

Rudersdal - 22. februar 2021 kl. 05:19 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

- Det er skide sjovt... og så er det sundt.

Svaret kommer prompte og ordvalget er helt umiddelbart. Det kommer fra hjertet af Kim Enrum, da han bliver spurgt til, hvad padel (padel-tennis, red.) er for en størrelse.

Kim Enrum er næstformand i den helt nye Rudersdal Padel Klub, der holdt konstituerende møde den 3. februar. Bestyrelsen tæller syv lokale ildsjæle, og de vil nu arbejde stenhårdt for at få etableret en eller flere baner i kommunen:

- Padel kan dyrkes af alle. Det er et spil, der ikke kræver ret meget andet end et par gode sko, et bat og så selvfølgelig nogle at spille med. Så snart man træder ind på banen kan man have det sjovt. Lige meget om man er begynder eller professionel, og det er nok grunden til, at padel lige nu er den hurtigst voksende sportsaktivitet i verden, fortæller Kim Enrum.

Padel kan spilles af to personer, men næstformandens egen erfaring er, at det er sjovere, når der er fire på banen.

Mange medlemmer allerede - Ligesom i squash bliver bolden på banen hele tiden. Der er knald på og ikke mange pauser, så det er virkelig en effektiv måde at få sved på panden. Normalt spiller vi i to timer, da en time går alt for hurtigt, og jeg har prøvet med lidt statistik. I løbet af de to timer får jeg i snit bevæget mig omkring 6000 skridt, lyder det fra næstformanden, der både spiller med sin familie og med venner, når corona-pandemien tillader det.

Selvom Rudersdal Padel Klub først så dagens lys den 3. februar, så har klubben allerede 646 medlemmer på facebook, og 189 medlemmer, der har tilkendegivet, at de gerne allerede nu vil betale 100 kroner i års-kontingent. Pengene skal i første omgang bruges i bestræbelserne på at få etableret en eller flere baner i kommunen.

Sofus Enrum i aktion. Han bliver i øvrigt træner i Rudersdal Padel Klub. Foto: Privat

Drøm om klubhus - Det kan godt være, at Rudersdal Padel Klub kommer til at ligge på mere end en lokation. Drømmen er, hvis kommunen går ind i projektet og måske hjælper, så vi kan bygge en padel-hal med klubhus ved Mariehøj i Gl. Holte - eller måske som nabo til Rudersdal Tennis Klub i Gl. Holte. Men vi ser også gerne et samarbejde med kommunens andre tennisklubber, så der kan komme baner flere steder. Som vi ser det, vil det betyde, at borgerne ikke skal køre så langt for at spille, og for tennisklubberne vil det blive en ekstra aktivitet, der kan dyrkes i eller ved klubben, påpeger Kim Enrum.

Sammen med den øvrige bestyrelse vil han nu gå i gang med at søge fonde, private og sponsorater til at finansiere en eller flere baner.

- Hvis en tennisklub eksempelvis nedlægger en bane, så vil det give plads til to padel-baner. Selv spiller jeg ofte i Tisvilde Tennisklub, der har en padel-bane, og hvor klublivet omkring tennis og padel går hånd i hånd, lyder det fra næstformanden.

Af de 164 medlemmer har 75 oplyst, at de gerne vil spille holdkampe for klubben, der allerede har to hold i padel-ligaen, selvom der ikke er en hjemmebane.

For padelspillere i Rudersdal er de nærmeste baner i dag i Hillerød, HIK, Herlev, Ballerup og Tisvilde.

relaterede artikler

Her kan du spille padel under tag - til efteråret 17. februar 2021 kl. 19:52