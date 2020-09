Corona-krisen har betydet store omvæltninger i stort set alle dele af vores samfund, hvor også foreningslivet har været hårdt ramt. Det har blandt andet fået spejderne til at tænke kreativt. Pressefoto

Spejderne har tænkt i nye baner under corona-krisen

Rudersdal - 23. september 2020

FDF Birkerød er en forening med mere end 70 medlemmer, der er vant til at mødes til udendørs aktiviteter, kreative opgaver og fællesskab. Så da Danmark i marts lukkede ned, tvang det foreningen til at tænke i nye baner.

Da fysiske møder var udelukket, blev der oprettet aktiviteter online og planlagt løb med opgaver, som medlemmerne kunne tage i skoven og løse sammen med deres familier.

- For foreningens bestyrelse var det vigtigt at sikre, at der stadig var et sammenhold - selv når man ikke kan mødes fysisk, og det anbefaler vi alle foreninger at huske på, lyder det fra Jens Larsen, der er kredsformand.

Og selv om online-møder kan være en god erstatning for det fysiske møde, men det er stadig ikke optimalt.

8-årige Alfred, der var i kredsens tumlingegruppe og gik i 3. klasse under nedlukningen, synes, at online-møder var fine, men han glædede sig »helt vildt« til at komme til at møde kammeraterne rigtigt igen.

Da forsamlingsforbuddet så blev løsnet, kunne medlemmerne mødes, men ikke så mange ad gangen. FDF er inddelt i grupper efter alder, og her skulle hver gruppe planlægges på sin egen måde.

-Det lykkedes heldigvis ret hurtigt at komme tilbage til noget, der mindede om det normale, selv om vi ikke kunne være indendørs i kredsens to hytter - den ene ved Rude Skov, den anden i Kattehale, siger Jens Larsen.

Andre aktiviteter, der skulle gentænkes var de årlige sommerlejre, hikes og kanoture, hvor rengøring og håndvask var i fokus, ligesom børnene ikke i samme grad som normalt selv kunne stå for madlavningen.

- Under alle forberedelserne er der en bevidsthed om hygiejne og afstand, og at foreningen, ligesom alle andre foreninger, skal være klar til at håndtere en situation, hvor nogle kan blive smittede, eller hvis der skulle komme en ny nedlukning, siger kredsleder Jens Larsen, der slutteligt også finder et lys i mørket.

- Corona-krisen viser, at der er en stigende interesse for at lære skoven og naturen at kende og til at være sammen lokalt. Det er noget, som vi kan tilbyde, og så kan vi glæde os over, at der er stigende interesse for FDF.