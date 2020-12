Se billedserie Der er mange penge at spare på et huskøb, hvis du slækker lidt på kravet til beliggenhed. Foto: AdobeStock Foto: kwanchaift - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Spar millioner på huskøbet ved at flytte til nabokommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spar millioner på huskøbet ved at flytte til nabokommunen

Der er mange penge at spare, hvis du køber hus i nabokommunerne til Rudersdal i stedet for hus i Rudersdal

Rudersdal - 13. december 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Der er mange penge at spare, hvis du flytter fra din kommune til nabokommunen. Nogle steder kan du spare over to millioner kroner på et hus på 140 kvadratmeter. Hvis du for eksempel flytter fra Rudersdal Kommune til Allerød Kommune sparer du næsten 1,7 millioner kroner, skriver Boligsiden.dk, der står for undersøgelsen af boligpriserne.

Så hvis beliggenhed er afgørende for dig, så skulle du måske slække lidt på dit krav, for der kan altså være store summer at spare, lyder rådet fra Boligsiden.dk. Denne besparelse oplever man specielt i og omkring hovedstadsområdet, men også hvis du for eksempel rykker fra de største byer i Jylland til nabokommunerne.

"Hvis du vælger Syddjurs, Favrskov, Odder eller Skanderborg i stedet for Aarhus, kan du spare mellem 1,7 og 1,1 millioner kroner på et standardhus på 140 kvadratmeter. For de penge kan du købe pendlerkort ind til Aarhus i resten af din levetid," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

"Du kan også spare en million kroner, hvis du vælger Tønder i stedet for nabokommunen Esbjerg. Her er mulighederne med det offentlige måske ikke lige så veludviklede som i Aarhus, men du kan bruge nogle af de penge, du sparer på at købe en rigtig god bil."

Store summer i hovedstaden I og omkring København er besparelserne endnu større, hvis du vælger den dyre kommune fra og vælger en billigere nabokommune. Det gør sig især gældende for Frederiksberg Kommune, hvor du i gennemsnit skal betale over otte millioner kroner for et hus på 140 kvadratmeter, mens samme plads koster små seks millioner kroner i Københavns Kommune.

Rykker du videre til Herlev, er der yderligere to millioner kroner at spare.

"Der er meget få huse på markederne i og omkring København, og der er mange, der drømmer om at komme ud af lejlighederne og ind i byhusene. Derfor koster et hus i hovedstadsområdet store summer, selv om Frederiksberg, København og Herlev jo bogstaveligt talt ligger lige oveni hinanden. Men beliggenheden betyder enormt meget for de købere, der har råd til at købe hus i København. Det er et kræsent publikum, og det afspejler sig i prisen," siger Birgit Daetz.

Jk