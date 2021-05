Sovende kvinde vækket af fremmed mand med pandelampe

Det må have været lidt af et chok, da en kvinde natten til torsdag klokken 01.55 vågnede ved at noget puslede i hendes soveværelse på Gl. Bakkegårdsvej i Birkerød.

Da hun slog øjnene op kunne hun se en fremmed mand med pandelampe i værelset.