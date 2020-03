Som uddannet biolog er Anne politiker med forkærlighed for naturen

Anne Christiansen (LL) har siden nytår siden årsskiftet siddet i kommunalbestyrelsen og været formand for Byplandudvalget, efter at hun overtog begge pladser fra partifællen Axel Bredsdorff. I sit politiske arbejde vil hun især fokusere på at skabe en grøn kommune og tiltrække familier. Foto: Joram G. Menzer

Rudersdal - 08. marts 2020 kl. 09:01 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som uddannet biolog har ture i naturen stor værdi for Anne Christiansen (LL), der ofte er bevæbnet med sin svampekniv med det røde skaft og den lille pensel på toppen, som bruges til at børste jord af svampene.

Svampene er således et udsat bytte, når Anne Christiansen bevæger sig i ud i skoven, hvilket hjemmet i Birkerød også bærer præg af, idet et sandt lager af poser med tørrede svampe er at finde på køkkenborde, i skabe og i fryseren.

- Jeg elsker at gå i skoven og finde svampe, konstaterer Anne Christiansen.

Med job som projektchef i Magistrenes A-kasse bruger hun da også mest sin uddannelse som biolog på hobbyniveau. Og når nu hun ikke kan få stillet sin glæde ved naturen gennem arbejdet, er hendes fritidsture endnu vigtigere.

- Jeg kan stadig blive dybt fascineret, når jeg ser nye græssorter, forklarer Anne Christiansen med et grin.

Nu kommer hun måske til at sætte endnu højere pris på turene i skovene, idet hun med årsskiftet fik endnu et hverv at tage sig af.

Her overtog hun nemlig Axel Bredsdorffs (LL) plads i Rudersdal Kommunalbestyrelse og som formand for Byplanudvalget, da han efter 34 år i kommunalpolitik takkede af.

Anne Christiansen er dog langt fra nogen nybegynder i kommunalpolitik.

I 1984 var hun således - sammen med Axel Bredsdorff - med til at stifte Lokallisten, og hun har af to omgange været formand for Børne- og Skoleudvalget i Birkerød Byråd.

Og selvom Anne Christiansen ikke kommer fra en familie, hvor det politiske engagement er indskrevet i familiens DNA, har hun beskæftiget sig med politik i det meste af sit liv og var i sin skoletid medlem af elevrådet.

- Lysten til at være med til at skabe forandring har jeg nok altid haft, siger Anne Christiansen.

Anne Christiansens forkærlighed for naturen vil hun forsøge at bære ind i det politiske arbejde, hvor hun blandt andet vil arbejde for et Rudersdal, der fortsat har fokus på grønne arealer.

- Der er meget få steder i kommunen, hvor man ikke inden for ganske kort tid kan nå ud til grønne arealer, og det mener jeg, er en kvalitet, som vi skal kæmpe for at bevare, siger Anne Christiansen.

Derudover vil hun gerne have en kommune, som er attraktiv for familier at bosætte sig i.

- For mig at se er det enormt vigtigt, at der bliver plads til børnefamilierne, og at de får mulighed for at bor her. Det skal ikke blive sådan et senior-reservat. Vi skal have en god alderssammensætning, for det er det, der giver liv i kommunen, siger Anne Christiansen, der supplerer:

- Derfor er det først og fremmest vigtigt, at børnefamilierne har råd til at bo i Rudersdal Kommune, men det er også utrolig vigtigt med gode daginstitutioner og skoler i nærområdet - det er det vigtigste for at tiltrække børnefamilierne. Derudover tror jeg også, at det betyder meget, at der er gode og attraktive kultur- og fritidstilbud.