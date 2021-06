Det er ikke altid, at de er enige, Rudersdals Venstre-borgmester Jens Ive og de konservatives spidskandidat til årets kommunalvalg Ann Sofie Orth, men de mener begge, at der mangler sund fornuft i den automatiske corona-nedlukning af sogne, som Høsterkøb Sogn er ramt af. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Sognenedlukning skaber hovedrysten: Der mangler sund fornuft

Den automatisk corona-nedlukning af sogne, der blandt andet har ramt Høsterkøb Sogn, skaber hovedrysten hos de konservative, der mener, at reglerne er for firkantede og mangler sund fornuft.

Rudersdal - 01. juni 2021

Hos Det Konservative Folkeparti har man ikke megen forståelse for reglerne for den automatiske corona-nedlukning af sogne, som har ramt blandt andet Høsterkøb Sogn i Rudersdal Kommune.

Nedlukningen betyder blandt andet, at borgerne i sognet ikke må sende deres børn i skole eller mødes og spille fodbold. Til gengæld må de gerne tage til gudstjeneste i Høsterkøb Kirke.

- Som menighedsrådsmedlem og kirkegænger synes jeg, at der utrolig dejligt, at kirken er åben, men kommunikativt er der jo noget pudsigt i, at man lukker et sogn, men at kirken er åben, siger Ann Sofie Orth (K), der er medlem af Søllerød Menighedsråd, med et stille grin.

Ville være velkomment med sund fornuft Ann Sofie Orth mener desuden, at det er lettere absurd, at hvis alt dette var sket før den 1. august 2018, havde sognet ikke været i nærheden af en nedlukning. Høsterkøb Sogn er nemlig kun omkring tre år gammelt, idet det før nævnte dato var en del af Birkerød Sogn.

- Hvis sognet ikke var blevet delt i 2018, havde der overhovedet ikke været et problem. For så havde Høsterkøb og Birkerød stadig været ét sogn og havde derfor stadig været langt under det automatiske nedlukningskrav. Så det forhold, at borgerne i Høsterkøb har taget ansvar og har engageret sig i deres kirke, bliver nu en corona-udfordring, og det synes jeg godt nok er sært, siger Ann Sofie Orth.

Hun mener, at eksemplet med Høsterkøb Sogn viser, at nedlukningsreglerne er for firkantede, og hun vil derfor tage sagen med til sine partifæller på Christiansborg.

- Den her model er...skal vi sige langt fra optimal, så reglerne bør blive ændret, og her ville det være yderst velkomment med lidt sund fornuft, siger Ann Sofie Orth.

Manglende logik undergraver myndighederne Debatten om de automatiske nedlukninger har været oppe tidligere i forbindelse med blandt andet nedlukningen af Sankt Pauls Sogn i København, som betød, at elever på Gefion Gymnasium ikke kunne gå i skole, men gerne måtte gå på café eller restaurant i sognet.

Udover de to eksempler nævner Ann Sofie Orth også Aalborg som et eksempel på, at reglerne er for firkantede.

Her er Budolfi Sogn ramt af den automatiske nedlukning, hvilket altså betyder, at blandt andet uddannelsesinstitutioner, museer og idrætstilbud er lukkede, mens barer og værtshuse i Danmarks vel nok mest kendte festgade, Jomfru Ane Gade, stadig er åbne. Ifølge Politiken har aktiviteten i Jomfru Ane Gade spillet »en væsentlig rolle« i nedlukningen af Budolfi Sogn.

Ann Sofie Orth mener, at eksemplerne med de tre sognelukninger er ulogiske, hvilket i sidste ende kan være med til at svække befolkningens tillid til myndighedernes håndtering af krisen.

- Vi er jo et helt andet sted med corona-situationen nu end for et år siden, men det er stadig virkelig vigtigt, at der er tiltro til, at der er logik i myndighedernes håndtering. Ellers undergraver de deres egen autoritet, siger Ann Sofie Orth, der håber, at myndighederne nu vil se på, hvor firkantet de tolker reglerne og fremover træffe beslutninger om nedlukninger ud fra mere individuelle vurderinger fra sag til sag.

Per Larsen, der er sundhedsordfører for de konservative, er enig i, at der mangler logik i nedlukningerne.

- Reglerne bliver fortolket for rigidt, og jeg håber, at man fremadrettet kan tage det lidt mere håndholdt og finde ud af, hvor smitten er og så lukke de steder, siger Per Larsen, der bruger nedlukningen fra Aalborg som et eksempel.

- Det er jo paradoksalt, og det kommer i den grad bag på mig, at Jomfru Ane Gade ikke var det første, der blev lukket. Vi har jo haft en over, hvilke ting der er ebgrænset smitterisiko ved, og det er blandt andet de små klasser i skolen, mens nattelivet og barene ligger helt i top. Så det har stået soleklart hele tiden, at det er det værste, og så bliver det ikke lukket ned, når man laver tvungne nedlukninger. Det håber jeg, at vi kan få lavet om, siger Per Larsen.