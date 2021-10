Se billedserie Søren Klebak og Mette Bohr, Klimabevægelsen i Rudersdal, ser gerne et klart svar fra kommunalpolitikerne: Vil du arbejde for klimaet? Foto: Frank S. Pedersen

Søren og Mette om klimaet: Vi savner handling

Klimabevægelsen i Rudersdal savner generelt at lokalpolitikerne sætter handling bag de fine ord, når det gælder målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Rudersdal - 18. oktober 2021 kl. 04:04 Af Frank S. Pedersen

Man kunne tro, at det var at sparke en åben dør ind, at få klimaet på dagsordenen i kommunen, men ...

Sådan opfatter de lokale klimaforkæmpere i hvert fald ikke sagen.

- Politikerne siger så mange gode ting, men gør intet. Vi vil gerne have, at de gør det, de siger, forklarer Mette Bohr, der sammen med Søren Klebak har sat Frederiksborg Amts Avis stævne i bofællesskabet Trudeslund i Birkerød. Her har Klimabevægelsen i Rudersdal sit udspring som en del af den større Klimabevægelsen i Danmark.

De efterlyser en lokal klimahandlingsplan og et større fokus på klima i for eksempel kommunens indkøbspolitik.

- Vi har været bagud i mange år i Rudersdal, men politikerne har indset, at de skal gøre noget. Vores opgave er at følge det arbejde som kommunen laver for at opfylde klimakravene. Vi kommer med kritik, både positiv og negativ, og kan give konkrete input, blandt andet med erfaringer fra den store klimabevægelse, siger Søren Klebak.

Tænk klima først Et helt konkret input er, at indarbejde klimaaftryk, når kommunen køber ind, udliciterer og sender store opgaver i udbud.

- Jeg ved, at det er økonomien, der har styret, da man for eksempel valgte hjemmeplejens biler, siger Søren Klebak og bliver suppleret af Mette Bohr:

- Borgmesteren har været ude og sige, at Rudersdal Kommune har flest el-biler, men det er alle sammen private biler, kommunen har ikke en eneste, siger hun, og anerkender samtidig, at kommunen nu har sat sig det mål at skifte hele bilparken til mere klimavenlige køretøjer.

Det fremgår af Budgetaftalen 2022-2025, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i onsdags. Aftalen nævner også klimaaftrykket som en faktor i kommunens fremtidige indkøbspolitik.

- Men det er nødvendigt, at klimaaftrykket bliver det vigtigste parameter, ikke økonomien. På længere sigt bliver det dyrt at tænke på økonomien først, mener Mette Bohr, der gerne så, at man reserverede et beløb øremærket klimahandlinger i budgettet.

Sort varme Selv om politikerne altså tilsyneladende har taget klimabevægelsens krav til sig, betyder det ikke, at arbejdet er færdigt.

- Vi skal sørge for, at de ikke bare læner sig tilfredse tilbage, når el-bilerne er kommet på gaden. I virkeligheden er det en meget lille del af opgaven. Det største problem, den største udleder af CO2 i kommunen, er varmeforsyningen, siger Mette Bohr, og fortsætter:

- Den er stadig afhængig af fossile, sorte, brændstoffer. Bare her i kommunen har vi 11.000 naturgasfyr, så det er noget af en omstilling, der skal til, siger hun, og oplyser, at Klimabevægelsen i Rudersdal har planlagt at mødes med kommunens varmeforsyningsselskab Norfors.

Kommunen kan skubbe på Det er ikke kun kommunen og de kommunale selskaber, der har bevægelsens opmærksomhed.

- Situationen stiller også krav til borgerne, erhvervslivet og Folketinget. Der skal handlingsændringer og nye vaner til. Vores private forbrug har stor betydning og giver meget store affaldsmængder, siger Søren Klebak, der gerne ser kommunen spille en rolle i forhold til at nudge borgerne..

- Kommunen kan stå for rammer, der gør det lettere at handle klimavenligt. Man kan for eksempel satse på en bæredygtig madpolitik, flere ladestandere til el-biler, hybridskraldebiler og supercykelstier, siger Mette Bohr.

Efterlyser politisk mod Begge er lidt bekymrede for at modet kan svigte på det politiske plan, når det kommer til nødvendige livsstilsændringer.

- De tør ikke melde ud, at det kommer til at koste. Til gengæld vil omkostningerne for den måde vi lever på nu ikke blive mindre, forudser de, der betragter sig som apolitiske i forhold til partipolitik.

- Vi arbejder med os selv og er hverken asketer eller missionærer, men fokuserer på CO2-udledningen. Vi er ambassadører for klimaet. Det, vi gerne vil have fra politikerne, er svar på: Vil du arbejde for klimaet?

Om Klimabevægelsen i Rudersdal Klimabevægelsen i Rudersdal er en flad organisation med sekretariat i Trudeslund med hjælp fra paraplyorganisationen Klimabevægelsen i Danmark, der bor i København.

- Vi er bekymret for de fremtidige generationer, og vil ikke bare sige 'nåh', til udfordringen. Målet er forhåbentligt at redde planeten, siger Søren Klebak.

- Jeg har altid været bekymret for klimaet, men udlever gennem bevægelsen, at det hjælper, hvis alle gør lidt. En kræftpatient med tre procents chance for at overleve, kæmper vel også videre, siger Mette Bohr.

En lang række organisationer har indkaldt til Folkets Klimamarch 7. november i indtil nu 20 byer i Danmark. Klimabevægelsen i Rudersdal deltager med start ved rådhuset i Holte og tilslutter sig senere marchen på Rådhuspladsen i København. Nøjagtige tidspunkter bliver meddelt senere.