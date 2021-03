Søren Egelund, fhv. stadsbibliotekar, Holte fylder 75 år

Bibliotekskarrieren har blandt andet budt på en stilling som vicestadsbibliotekar ved Gladsaxe Bibliotekerne i 1980'erne. Her var han tovholder for en forsøgsordning med søndagsåbning, som siden er blevet indført på mange biblioteker landet over.

Han flyttede teltpælene fra Storkøbenhavn til Fyn i 1992 for at overtage embedet som stadsbibliotekar og chef for Odense Centralbibliotek de næste 10 år. Her stod han i spidsen for en større forandringsproces i forbindelse med etableringen af et centralt beliggende hovedbibliotek i det nye Banegårdscenter, hvor centralbiblioteket for Fyn stadig har til huse.