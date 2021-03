Søren Bager vender tilbage

Byens Deli, der åbner på Holte Stationsvej, har indgået et samarbejde med Søren Bager om daglig levering af brød

Har du grædt af længsel efter Holtebollen eller Søren Bagers bondebrød, så kan du godt begynde at tørre tårerne væk. For fra på tirsdag 16. marts vil brødet atter være på sin rette plads. Nemlig på Holte Stationsvej.

Søren Bager har, siden han forlod Holte, haft bageri i Bagsværd, og det er herfra, at han stadig vil bage Holtebrødet og de andre signaturbrød, han blev så berømt for. Og fra på onsdag sælges brødet også fra Byens Deli på Holte Stationsvej. Få meter fra, hvor han oprindeligt havde sit bageri.

Her er alt hjemmelavet, og al mad tager afsæt i årstidens råvarer og i de retter, som vi ville ønske, at vi kunne lave, hvis vi havde tiden. Og evnerne.

"Vi åbnede i Birkerød, fordi vi tænkte, at vi da ikke kunne være de eneste borgere, der savnede rigtig mad som takeaway. En god burger med grillet bøf og hjemmerørt mayo, som man kender det fra København. Fish 'n' chips og dagens ret, hvor alt er lavet fra bunden af," siger Sandra.

"Det kan for eksempel være kylling i karry, Boeuf Bourguignon, svinekæber eller paprikagryde samt mange andre retter," siger Sandra.

Men tilbage til Søren Bager.

"I Birkerød har vi et samarbejde med Farumhus Bageren, og da vi hørte, at folk var vildt kede af, at Søren Bager forsvandt fra Holte, tog vi kontakt til ham," fortæller Sandra.