Søllerød Kirke: Engang snød præsten bønderne til druk

Når man bevæger sig hen ad Søllerødvej, findes der flere ældre og fredede bygninger. Nogle af dem fungerer som private boliger, mens andre er offentligt tilgængelige.

To af de bygninger på vejen, man har mulighed for at besøge, når coronasituationen igen tillader det, er Søllerøds kirke og kro. For på toppen af Søllerødbakken ligger to af Søllerøds ældste bygninger, og de er begge et besøg værd.