Separat kloakering er et afgørende skridt for at få renere søer, siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), efter, at der igen i år er sket en opblomstring af blågrønne alger i Furesøen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Sø ramt af potentielt giftige alger

Rudersdal - 04. august 2020 kl. 20:11 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når solen skinner fra en skyfri himmel, er mange danskere nok tilbøjelige til at pakke badetøjet og køre til nærmeste strand eller sø for at få en afkølende dukkert. Men sætter man kursen mod Furesøen, skal man muligvis lige genoverveje svømmeturen.

I hvert fald fraråder Rudersdal Kommune i øjeblikket badning ved Birkerød Roklub og badeanlægget ved Holte Roklub og i Kinabugten i Furesøen.

Årsagen er opblomstringen af blågrønne alger i søen, som engang var kendt som en af Nordeuropas reneste. De blågrønne alger kan være giftige, og hvis man kommer i kontakt med de giftige alger i vandet, kan man risikere at få hudirritation eller dårlig mave.

- Det er desværre et årligt tilbagevendende problem, og vi er smerteligt klar over, at en del af problemet er, at vi stadig har en udledning af spildevand til vores søer. Så længe vi har overløb af regnevand og spildevand til søer, vil vi også se opblomstring af blågrønne alger, siger Court Møller (R), der er formand for Rudersdal Kommunes Miljø- og Teknikudvalg.

En væsentlig del af løsningen på problemet med de blågrønne alger er ifølge Court Møller separat kloakering.

- Jeg synes simpelthen ikke, at det hører 2020 til at have sådan nogle beskidte søer. Det skal vi have gjort noget ved, og derfor skal vi have lavet separat kloakering, for det er det helt afgørende skridt for, at vi kan få helt rene søer og åer, siger Court Møller.

Udvalgsformanden mener, at problemet med de beskidte søer bliver blandt de vigtigste politiske sager at få løst på miljøområdet i løbet af de næste 20 år.

- For 20 år siden havde vi fokus på, at vi skulle have cykelstier i hele vores kommune, og vi er efterhånden ved at have pænt med cykelstier, men de næste 20 år kommer til at handle om, at vi skal have rene søer, siger Court Møller.