Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud gør en forskel

- Mange af de børn og familier, vi hjælper, har gået med bekymringerne i et stykke tid uden at vide, hvem de skulle henvende sig til. Vi er blevet mere synlige nu, og det har betydet flere tidligere indsatser, hvor vi har sat hurtig ind med en koordineret og sammenhængende indsats, fortæller Lotte Pilgaard Jørgensen.

Hun fungerer ligesom resten af de forebyggende socialrådgivere som sparringspartner for forældre og personale på skolerne og i kommunens dagtilbud, når der er en bekymring. Det kan være en usikkerhed om trivsel for et barn eller en familie, eller det kan være at deltage i møder sammen med forældre, så der er større mulighed for en fælles, helhedsorienteret indsats.