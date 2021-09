Socialdemokratiet: Vi har fået sat så mange aftryk som muligt

Vi er glade for, at der nu kommer nye tiltrængte daginstitutioner, at vi får indført bedre normeringer fra 2023, og at vi sætter flere penge af til løn til pædagogerne.

Vi er også rigtig glade for, at der investeres i nye udskolingsmiljøer samt yderligere pladser på plejecentrene. Samtidig bliver Hegnsgården renoveret og opdateret til at kunne modstå fremtidens pres på midlertidige pladser, og der kommer en styrkelse af bemandingen - et vigtigt tiltag.

Det er meget vigtigt for Socialdemokratiet, at der nu er en aftale om, at vi udskifter den kommunale bilpark til elbiler, det har været en mærkesag i lang tid. I det hele taget er der flere gode tiltag på miljø- og klimaområdet, fx at klimaaftrykket skal kobles til indkøbsaftaler, så der indkøbes mere bæredygtigt.

På idrætsområdet er det glædeligt, at vi endelig har fået afsat penge til øget halkapacitet i Holte. Samt yderligere midler til børn og unges fritidsaktiviteter. Der er enighed om fremadrettet at have fokus på Idrætsområdet, hvor visionsplanen for Birkerød Idrætsanlæg bliver det næste store projekt.

Vi er også meget glade for, at der er afsat penge til at udvikle Holte Bibliotek, så der bliver plads til at mødes og holde foredrag, ligesom i Birkerød, samtidig med at det vil understøtte bylivet i Holte.

Der er også afsat penge til flere almene boliger - så en rigtig god aftale.