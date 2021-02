Sneflokke og børn kom vrimlende

Smilene hos både elever, lærere og pædagoger bredte sig helt op til ørerne, da de mandag morgen mødtes igen efter ikke at have set hinanden siden 16. december.

Det var ellers sådan en morgen med sne og kulde, hvor mange måske i almindelige tider kunne have haft mere lyst til at putte sig under dynen.