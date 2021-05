Se billedserie Miriam Toft, administrerende direktør i Altiden og leder af Fribo Lene Steensen. Foto: Signe Steffensen

Snart flytter de første beboere ind i Holtes nye plejehjem

På Borgmester Schneiders Vej 38 har håndværkerne travlt med at få de sidste detaljer på plads inden nøglerne endelige overdrages til Altiden, der skal drive Holtes nye friplejehjem

Rudersdal - 21. maj 2021 kl. 11:44 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Nye planter og spinkle træer er blev sat med rund hånd mellem bygningerne. Buske og stauder der, når de er vokset til, skal bringe årstiderne og naturen helt tæt på de kommende beboere, der om få uger flytter ind i det nye byggeri.

Udefra står alting stort set klart, men indenfor arbejder håndværkerne stadig på højtryk, og de mange mennesker i huset signalerer, at slutspurten til Holtes nye friplejehjem er sat ind.

Inden længe kommer møbler, planter og alt det andet inventar, der skal gøre Fribo, så hjemligt som muligt, og 1. juni uger flytter de første lejere ind.

Plejehjemmet, der er placeret mellem Skovlyskolen og Børnehuset Frederik Clausens Vænge, er centreret om en stor fælles kerne med et fælles køkken, cafe og træningsfaciliteter.

Omkring hovedhuset ligger en række boliggrupper, der i sit udtryk minder lidt om rækkehuse. Her er der fælleskøkkener, opholdsrum og små gårdhaver. Arkitektonisk er der gjort meget ud af transparensen i bygningen, hvor man har gjort, hvad man kunne for at undgå lange gange og følelsen af en institution.

Miriam Toft er administrerende direktør i Altiden, der skal drive Fribo Holte. Hun håber på, at både skole, børnehaver, foreninger og mødregrupper vil kigge forbi den cafe, der bliver indrettet i fællesbygningen, så stedet bliver en levende og integreret del af området. Det er også tanken, at der skal holdes foredrag eller musikalske arrangementer, som også skal være åbne for folk udefra. Vel at mærke i en fremtid, hvor corona er under kontrol.

Gradvis åbning Det nye plejehjem åbner gradvist, så både ansatte og de beboere, der flytter ind, har tid til at finde sig til rette i de nye omgivelser.

Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter med et lille tekøkken og et stort badeværelse. Som i resten af bygningen er der store vinduer med dybe vindueskarme i siddehøjde, der inviterer til at tage ophold. Lige nu er de indrettet som et stort rum, men det er også muligt at sætte en væg op, så de fremtidige lejere kan indrette lejlighederne med et separat soveværelse.

Både i arkitektur og indretning er der gjort meget ud af, at det skal være så hjemligt som muligt.

"Det ligger nærmest i navnet Fribo. Vi vil gerne skabe et hjem i moderne rammer med masser af nærvær, og hvor der er frihed til at vælge, hvordan den gode hverdag skal se ud. Vi ser virkelig frem til, at huset fyldes op med liv, oplevelser og gode stunder lige om lidt," siger Miriam Toft.

Fakta Fribo Holte

Fribo Holte har 72 lejligheder, og de kommende beboere flytter ind i etaper over det næste år.

Bygherre af Fribo Holte er danske NREP. Det er Rubow arkitekter, der har tegnet Friplejehjemmet. Driften står Altiden for, der er en privat leverandør af velfærdsydelser på blandt andet ældreområdet.

Et friplejehjem drives af private organisationer, og det koster det samme som at bo på et offentligt tilbud. På friplejehjem er der et større råderum i hverdagen over rammerne for kvalitet, faglig tilgang, måltider, aktiviteter med mere. Ofte har beboerne mulighed for at tilkøbe ydelser såsom udlandsture, ledsagelse til arrangementer og andet.

Fribo Holte tilbyder 72 boliger til ældre borgere. Som til en almindelig plejehjemsplads skal man indstilles af kommunen.

De mange valg i forhold til indretning og design bygger blandt andet på erfaringer fra Sverige. Altiden er ejet af svenske Ambea, der på den anden side af sundet driver mere end 100 plejecentre.

Men Fribo Holte er det første friplejehjem som Altiden skal drive i Danmark. Og ønsket om at sætte sit præg fra starten, og være med til at bygge noget helt nyt op er attraktivt for mange, også for Lene Steensen, der er leder af det nye plejehjem. Hun er uddannet sygeplejerske, men har de seneste 11 år været leder af Skovsminde Plejecenter i Græsted, som Altiden driver i samarbejde med Gribskov Kommune.

Det er derfor en erfaren leder, der lige nu er i gang med at sammensætte det hold, der skal gøre Fribo til et trygt hjem for de kommende beboere.

I tid hvor det kan være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft på velfærdsområdet kunne man godt forestille sig, at det ville være en udfordring. Men Lene Steensen glæder sig over, at der er mange, der, som hun selv, har lyst til at være med til at starte noget nyt op.

"Vi har modtaget over 80 ansøgninger fra fysioterapeuter, sygeplejersker og sosu-assistenter, der gerne vil være en del af det nye plejehjem," siger Lene Steensen glad.

Hun er selv vildt begejstret for de rammer, hun nu skal være med til at give indhold.

I en af lejlighederne sætter hun sig til rette i vindueskarmen og kigger på det store træ, der netop er sprunget ud.

"Her kunne man da godt sidde og nyde foråret resten af dagen," siger hun og kigger ud.

Det får hun dog næppe tid til de kommende uger, men inden længe er der måske en anden, der gør.