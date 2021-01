Snarrådig borger var medvirkende til anholdelse af formodede indbrudstyve

Tre mænd blev natten til onsdag anholdt og sigtet for indbrud i en villa på Skodsborg Strandvej, oplyser Nordsjællands Politi.

Her anmeldte en beboer klokken 02.21, at man havde overrasket en tyv i sin bolig, og at man på overvågning kunne se to øvrige mænd uden for villaen.