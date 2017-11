Smuk tricktyv stjal smykker fra 85-årig kvinde

Under påskud af, at hun samlede penge ind til børn, lukkede den ældre kvinde hende ind i sin lejlighed på Øverødvej. Her fremviste den unge kvinde en folder med noget, som den ældre kvinde ikke kunne se, hvad var, hvorefter den unge kvinde aede og kyssede hende på kinden. Den ældre kvinde bad hende herefter om at forlade lejligheden, hvilket hun efterkom. Men da den 85-årige kom tilbage til sin lejlighed, kunne hun konstatere, at der var stjålet smykker fra hendes soveværelse. Kvinden har ikke set andre personer i lejligheden i forbindelse med tyveriet.