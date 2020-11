Daniel E. Hansen

Smittetallet er faldende i dagtilbud og skoler

Efter mange smittede i oktober ser niveauet i november ud til at falde, viser op­gørelse fra Rudersdal Kommune

Rudersdal - 21. november 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Efter en oktober måned med usædvanligt mange smittede i forhold til de foregående fire måneder tyder det nu på, at novembers antal smittede i dagtilbud og skoler i Rudersdal Kommune bliver et noget lavere niveau - med forbehold for at situationen hurtigt kan vende.

Det viser en opgørelse over antallet af smittede med corona i dagtilbud og skoler i Rudersdal Kommune i perioden maj til november, som Børne- og Skoleudvalget fik på seneste udvalgsmøde.

"Tallene for dagtilbud og skoler i Rudersdal Kommune følger tendensen for kommunen som helhed - og i det store og hele udviklingen i Danmark. At tallene ikke er højere, kan vi først og fremmest takke medarbejderne i dagtilbud og på skoler for. De yder hver dag en kæmpe indsats for at minimere risikoen for corona," siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen (V) til Rudersdal Avis.

Privatskoler særligt ramt I opgørelsen fremgår det, at det særligt er elever i privatskoler, der har været smittet.

I oktober måtte Birkerød Privatskole blandt andet lukke ned, da 40 elever og medarbejdere var smittet med corona.

Daniel E. Hansen ser det da heller ikke sådan, at det offentligt har klaret sig bedre end de private skoler.

"Under de rette, uheldige omstændigheder kan et smitteudbrud ramme hvor som helst. Jeg synes, at alle gør en stor indsats for så godt som overhovedet muligt at undgå corona," siger han.

Godt rustet I skrivende stund ser det ud til, at Rudersdal Kommune får en mere rolig smittemåned.

Fremskriver man november, ender man på det halve af antallet af smittede i forhold til oktober.

Og kommunen er godt rustet, hvis smitten skulle stige, siger udvalgsformanden.

Kilde: Rudersdal Kommune November: 22Oktober: 88September: 12August: 1Juni: 2Maj: 6Kilde: Rudersdal Kommune "Efter min opfattelse er vi ret godt rustet. Der er oparbejdet stor erfaring samt etableret effektive arbejdsgange, der er kendt af lederne af dagtilbud og skoler. Tilbagemeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er desuden, at områderne håndterer situationerne meget kompetent, når de opstår," siger han og fortæller, hvordan forældre og børn bør forholde sig lige nu.

" Børn og forældre skal fortsat efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger - og ikke mindst sørge for at isolere sig i tilfælde af, at de er nære kontakter til en smittet," siger han.

Rudersdal Kommune har siden 27. januar haft i alt 759 borgere, der er smittet med corona.

Det gør kommunen til den kommune med 21. flest smittede per indbygger, viser tal fra Statens Serum Institut.