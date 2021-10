Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R) og formanden for Erhvervsudvalget, Randi Mondorf (V).

Smart: Overskudsvarme tages i brug

Flere virksomheder i Rudersdal producerer overskudsvarme, som kan bruges direkte i fjernvarmenettet og komme borgere og miljøet til gavn. En ny aftale har nu set dagens lys.

- Det her er smart. Det skal vi have mere af.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R) og formanden for Erhvervsudvalget, Randi Mondorf (V) er helt enige. En spritny aftale er et vigtigt skridt på den grønne vej for miljøet.

- I forbindelse med forårets arbejde i Erhvervspanelerne var det et tydeligt ønske fra virksomhedernes side - at få mulighed for at gavne miljøet med deres overskudsvarme, forklarer Randi Mondorf.

Ønsket opfyldes nu. Virksomheden Heliac, som forsker og producerer avancerede solvarmepaneler, har nemlig indgået en økonomisk tilfredsstillende aftale med Norfors.

Grøn vilje til stede Heliac vil i forbindelse med et kommende testcenter for deres avancerede solpaneler producere en del overskudsvarme, der skal indgå i fjernvarmenettet. Energien svarer til 100 parcelhuses varmeforbrug på et år.

- Det har hidtil været forbundet med store vanskeligheder, at få overskudsvarme ledt ud i fjernvarmenettet. Derfor er vi også utroligt glade for, at det nu lykkes. Det er fodaftryk som dette, vi skal have flere af, for at nå i mål med vores ambitiøse klimamål, siger Court Møller (R), der udtrykker stor tilfredshed med aftalen.

Han suppleres af Randi Mondorf:

- Aftalen er et godt eksempel på, at den grønne vilje er til stede i virksomhederne, - og de holder ved og forsøger at finde nye løsninger. Heliac er en af Rudersdals spændende forskningsvirksomheder, der skaber grønne innovative løsninger, som er fundamentet i den grønne omstilling.

De to politikere er meget glade for Norfors positive indstilling til at finde frem til en brugbar løsning.

