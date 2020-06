To unger kigger ud ad kassen, der hænger i et af de høje træer på Nørrevangsletten i Birkerød. Hvor mange unger, der er i kassen, er stadig usikkert. Foto: Jens Erik Sørensen (Dansk Ornitologisk Forening)

Send til din ven. X Artiklen: Små tårnfalke titter ud til den store verden... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små tårnfalke titter ud til den store verden...

Rudersdal - 09. juni 2020 kl. 09:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der igen tårnfalkeunger i redekassen på Nørrevangssletten i Birkerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag. Interesserede er velkomne til at kigge på dem, men gå ikke for tæt på. Redekassen i egetræet mellem Byagervej og Nørrevang i Birkerød blev sat op i marts 2019 i samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Redekassen producerede seks unger samme forår, og i år holder et par igen til i kassen. De har nu ynglet, og på billedet fra den 4. juni ses to unger. Man kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvor mange unger der er i alt. De begynder at kigge ud over kanten af åbningen, når de er næsten udvoksede.

- Allerede siden midten af april tydede meget på, at tårnfalkeparret ville yngle, fortæller Jens Erik Sørensen, repræsentant for DOF i Rudersdal Kommune. - Jeg kunne se, at hannen fløj hen til kassen med mus, som hunnen så tog imod i kassens åbning. Desuden var det tydeligt, at hannen forsvarede redetræet, når krager og skader kom for tæt på.

Fuglene er ikke overdrevent sarte over for forstyrrelser, når de først har etableret sig, men man skal ikke genere dem. Med en håndkikkert kan man kikke på dem uden at gå for tæt på.

Hannen kendes på, at hovedet og halen er askegrå, ryggen rødbrun, mens hunnen er brunlig over det hele. Ungerne ser ud som hunner.

- Familielivet hos tårnfalkene er meget fast organiseret som hos mange andre rovfugle, siger Jens Erik Sørensen videre. Hannen skaffer størstedelen af føden i yngletiden, og hunnen gør langt det meste i kassen. Men det er kun hunnen, som kan partere en mus og uddele føden til ungerne. På den måde er begge forældre uundværlige. Skulle hannen blive alene, kan ungerne dø af sult, uanset hvor dygtig han er til at fange mus.

Kort om tårnfalke Tårnfalken er en af de mindre rovfugle, vi har i Danmark. Den måler ca. 35 cm, vingefanget er op til 80 cm og vægten op til 250 g med hunnen som den største. Dens normale kost er mus, som den fanger ved at stå stille i luften, mens dens skarpe øjne afsøger området under den.

Den kan se ultraviolet lys, ligesom andre fugle, og på den måde opdage muse-urin i græsset, så den ved, hvor musene færdes.

Tårnfalke kan yngle i tårne, men nu om dage er de som regel svære at komme ind i, så de tager meget gerne en redekasse i brug. I april lægger de omkring seks æg, som de ruger på i fire uger. Som regel klækkes de ikke samtidig, så der er tit et par små efternølere i kuldet.

Familielivet hos tårnfalkene er meget fast organiseret som hos mange andre rovfugle. Hannen skaffer langt det meste af føden i yngletiden, og hunnen gør langt det meste i kassen. Den ruger, og den varmer de små, dunede unger - med enkelte afbrydelser, hvor hannen tager over.

Kun hunnen forstår sig på at partere en mus og uddele føden til ungerne. På den måde er begge forældre uundværlige. Skulle hannen blive alene, kan ungerne dø af sult, uanset hvor dygtig han er til at fange mus.

Føden bliver bestemt ikke ligeligt fordelt mellem ungerne. De største, som er kommet først ud af ægget, får som regel mest, de mindre må vente, til de store er mætte. Det ser man tydeligt, hvis man har et videokamera i redekassen (se foto). Er musebestanden god og faderen en god musefanger, bliver der alligevel nok til alle. En mus hvert 20. minut er ikke usædvanligt.

Fodringsperioden er cirka fire uger, så ungerne er flyveklare en gang i juni.

Kilde: DOF