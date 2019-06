Kuk kuk, siger de nu ikke, men de kigger ud ad kassen - og ind imellem tager de små tårnfalkeunger også en dristig tur ud på grenen. Foto: Dansk Ornitologisk Forening

Små tårnfalke kigger ud ad kassen

Rudersdal - 23. juni 2019

Midt på Nørrevangsslettens åbne vidder i Birkerød findes et mindre område med et fåtal af store træer - heriblandt et ældre egetræ. I det træ, blev der tilbage i marts, hængt en redekasse op i, som var særligt beregnet til tårnfalke. Det skete i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Dansk Ornitologisk Forening med det formål at skabe et gunstigt ynglested for tårnfalken. Det fortæller Jens Erik Sørensen, der er lokal repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Frederiksborg Amts Avis:

- Redekassen blev hurtigt taget i øjesyn af et falkpar, som i de efterfølgende uger kredsede omkring stedet. Sidenhen blev der lidt mere stille omkring kassen, hvilket skyldes at tårnfalke bliver meget diskrete omkring deres redested, når de lægger æg i april og ruger på dem i ca. fire uger. Har man ikke ligefrem et kamera i kassen, kan man faktisk ikke være sikker på, hvor meget, der foregår derinde, forklarer Jens Erik Sørensen.

Men først i juni kunne man pludselig høre en ny melodi fra redekassen, hvilket bekræfter at det er lykkedes for tårnfalkeparret at udruge og opfodre i hvert fald seks unger.

- De sidder og kigger ud ad den store åbning i redekassen, og en gang imellem går en af dem ud på den nærmeste gren og tilbage igen. Inden længe vil de også forsøge at gå på vingerne, først i de nære omgivelser omkring Nørrevangssletten og efterfølgende længere væk, da de fortsat er afhængige af, at forældrene skaffer føde til dem lidt endnu, siger Jens Erik Sørensen til avisen.

Tårnfalke lever hovedsageligt af mus, og dem er der heldigvis rigeligt af på Nørrevangsletten, hvor de nye unger behøver ca. tre om dagen.

- Arbejdet er fordelt sådan, at hannen fanger musene og overgiver dem til hunnen, som så parterer og fordeler byttet. Den kønsrollefordeling er så fast, at hvis en hun skulle dø, mens der er unger, vil de dø af sult i kassen, uanset hvor mange mus hannen bringer hjem, oplyser den lokale repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening.

At kassen er blevet sådan en succes, vidner om, at der er rigeligt med føde i nærområdet, og at fuglene hurtigt har accepteret kassen som bolig. Den færdsel af fodgængere og hunde, der sker på Sletten, samt den delvise afbrænding af området i marts, har ligeledes heller ikke afskrækket falkene fra at slå sig ned.

Nørrevangssletten er i forvejen rig på natur, hvor bl.a. den farvestrålende pomerans-høgeurt og den krybende foder-vikke er samlingssted for mange bier og sommerfugle i netop disse dage, men nu er området altså ydermere blevet beriget med et ungt kuld tårnfalke.