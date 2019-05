Se billedserie »Cykelstopdans« og »Kongens efterfølger« er gode lege, når man skal lære at manøvrer jernhesten. Udover cykelfærdighederne lærer børnene også at vise hensyn til hinanden.

Små succesoplevelser på de tohjulede

Rudersdal - 22. maj 2019 kl. 05:01 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jo tidligere børn bliver fortrolige med cyklen og får positive cykeloplevelser, jo større er sandsynligheden for, at de bliver gode og sikre cyklister og fortsætter med at være fysisk aktive livet igennem. Derfor opfordrer Cyklistforbundet vuggestuer og børnehaver til at bruge cyklen som pædagogisk redskab i cykelkampagnen »Vi kan cykle« her i maj. Syv institutioner har tilmeldt sig fra Rudersdal Kommune og en af dem er Børnehuset Stenhøjgårdsvej i Birkerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Hver onsdag står en gruppe glade og spændte børn klar på legepladsen på Stenhøjgårdsvej iført cykelhjelme og medbragte cykler. Sammen med pædagog Grete Torsting skal de øve forskellige cykelfærdigheder. Ifølge Grete Torsting er kampagnen en sjov måde at sætte cykling på dagsordenen i institutionen og dermed lære børnene en række grundlæggende cykelfærdigheder:

- Med cykellegene styrker vi børnenes motorik, og de lærer at balancere og orientere sig. Vi oplever, at de bliver mere cykelsikre, og vi kan se, at de børn, der ikke har været så sikre på cyklen, får flere succesoplevelser, siger Grete Torsting i avisen.

Hun peger på, at det er vigtigt, at cykeltræningen tager udgangspunkt i legen. Derfor er det også med udgangspunkt i lege som kongens efterfølger og cykelstopdans, at børnene blandt andet bliver fortrolige med at holde balancen, køre med én hånd på styret og orientere sig, mens de cykler.

Udover at børnene bliver mere cykelsikre, oplever Grete Torsting også, at cykellegene er med til at styrke en række andre kompetencer hos børnene. Formålet med Cyklistforbundets kampagne er netop også, at cykellegene kan være et pædagogisk redskab, der kan støtte op om det pædagogiske arbejde i institutionerne.

- Cykellegene styrker ikke bare det motoriske, men også børnenes sociale kompetencer. Vi kan se, at børnene er gode til at opmuntre hinanden, når noget lykkes. Og så lærer de, at det er vigtigt at tage hensyn, understreger Grete Torsting.

I Børnehuset Stenhøjgårdsvej fortsætter de med at lege cykelstopdans og kongens efterfølger resten af måneden. Og målet for Grete Torsting er, at børnene får endnu flere succesoplevelser på den tohjulede.