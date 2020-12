De fleste børn færdes i dag hjemmevant på både tablets og smartphones, men det betyder ikke nødvendigvis, at de har en kritisk forståelse af medierne. Rudersdal Kommune samarbejder nu - sammen med tre andre kommuner - og Medierådet for Børn og Unge om at udvikle materialer til en national førskoleindsats om digital dannelse for de 0-6-årige. Foto: Jørgen True

Send til din ven. X Artiklen: Små børn skal have digital dannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små børn skal have digital dannelse

Rudersdal - 06. december 2020 kl. 18:26 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Når et lille barn hjemmevant betjener en tablet eller en smartphone, rangerer reaktionerne fra de omkringstående voksne ofte mellem at være imponerede og skræmte.

Men at kunne spille spil eller se videoer på nettet ledsages ikke automatisk af kritisk forståelse og handlemuligheder i forhold til de digitale medier.

For at opnå det skal børnenes digitale dannelse udvikles i en tryg ramme, hvor de sammen med deres voksne går på opdagelse i en stor digital verden. Og der er brug for en tidlig indsats, der involverer alle voksne omkring barnet i dets digitale leg og dannelse.

Derfor har Rudersdal Kommune sagt ja til at være en del af Medierådets indsats, der skal bygge bro mellem hjem og dagtilbud og styrke børns kritiske forståelse og handlemuligheder i forhold til digitale teknologier. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

I takt med at små børns opvæskt også bliver mere og mere digital, er der også et stigende behov for netop at have fokus på deres digitale dannelse, mener Kirsti Schou Tornøe, der er dagtilbudschef i Rudersdal Kommune.

- Børns opvækst er digital allerede fra vuggestuealderen, og det fylder mere og mere i de mindstes hverdag og leg. Derfor er der også et behov for at udvikle aktiviteter og materialer, som styrker børns kritiske forståelse i deres leg med - og brug af - digitale teknologier, siger Kirsti Schou Tornøe i den kommunale pressemeddelelse.

Hun tilføjer: - Ved at være en del af Medierådets indsats kan vi på dagtilbudsområdet tilegne os og biddrage til ny viden og vejledning til digital leg og dannelse.

Førskoleindsatsen vil blandt andet have fokus på, at børnene lærer om digital sikkerhed og udvikler digital dømmekraft. Projektet har også fokus på børnenes mulighed for at være kreative, eksperimenterende, gå på opdagelse og lege med digitale teknologier i samvær med andre.

Indsatsen udmunder i informationsmaterialer til brug i sundhedsplejen, en forældreguide, videnssamling og en række konkrete aktiviteter med digitale teknologier.

Ifølge Kirsti Schou Tornøe kommer Rudersdal Kommune i den forbindelse til at bidrage til udviklingen af de konkrete aktiviteter.

- En række kommunale og selvejende børnehuse vil gennem leg udvikle konkrete aktiviteter med eksempelvis robotter, tablets eller interaktive medier, som kan bruges i både institutionen og i hjemmet. Der vil blive afholdt udviklingsworkshops for personalet, der løbende vil teste aktiviteterne og eksperimenterne med børnene i børnehuset, siger Kirsti Schou Tornøe.

Indsatsen skal desuden være med til at opkvalificere fagprofessionelle og give lettilgængelig information til forældre.

I foråret 2022 vil indsatsen blive udrullet nationalt, hvor resten af landets kommuner kan lade sig inspirere af aktiviteter, materialer og anbefalinger til at kunne arbejde med digital dannelse for førskolebørnene.

Projektet bliver realiseret med 1,55 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden, og udover Rudersdal deltager også Jammerbugt, Odder og Greve kommuner.