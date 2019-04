Slagtermester fik højest usædvanlig ordre...

- Min kunde og gommen fra brylluppet skal til Italien her fredag, og i den forbindelse kommer han forbi og henter kødet, som han så kører til Umbrien og afleverer det til den italienske restauratør. Det, synes jeg, er super sjovt. Hvor er det fedt, at vi pludseligt skal levere kød til et helt andet land i den modsatte del af Europa. Derudover er jeg selvfølgelig super stolt over, at det vi laver er så godt, at sådan en ordre overhovedet bliver sat i gang. Nu håber jeg på, at vi måske kan få sat en fast leverance i gang. Det er kød til et gammeldags 13-tal. Det fås ikke meget bedre, og jeg synes bare, det er herligt, at der sættes pris på det i Italien, lyder det fra Christian Maltesen i Frederiksborg Amts Avis.