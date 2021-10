?Embrace it? er samarbejdets første produkt. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Skraldestativ fra Vedbæk mod nye eventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skraldestativ fra Vedbæk mod nye eventyr

Rudersdal - 06. oktober 2021 kl. 18:12 Kontakt redaktionen

Vedbæk: Hvad der startede med en stor ordre på rhombeformede trælameller er netop endt ud i et helt nyt samarbejde mellem designvirksomheden PLIO - Please leave it outside og Frøslev, skriver virksomhederne i en fælles pressemeddelelse.

Dengang vakte PLIOs eksklusive og nytænkende tilgang til design opmærksomheden hos Frøslev, og det har nu resulteret i, at de to parter fremadrettet samarbejder om at udvikle highend udendørsmøbler, som består af træ og genanvendt stål.

Tænker på miljøet

Konkret betyder samarbejdet, at PLIO skal stå for udvikling og salg af møblerne, mens Frøslev skal varetage produktionen af træet hertil.

- Frøslev er eksperter i træ og produktionen heraf, imens vi er eksperter i genanvendt stål og design, hvilket er en kombination, der resulterer i gode, miljøvenlige løsninger. Hos PLIO er vi kompromisløse, når det kommer til ansvarlighed såsom miljøaftryk og kvalitetsprodukter, og vi faldt for Frøslev, fordi de er af samme overbevisning. De fokuserer på stærke materialer, som holder længe og er produceret med minimal omkostning for miljøet. Derudover er det vigtigt for os, at produktionen møder etiske, bæredygtige og kvalitetsmæssige standarder - og her er Frøslev en overlegen spiller på markedet, siger Christina Kjær, der er stifter og direktør i PLIO.

Embrace it

Samarbejdet har resulteret i den første fælles produktlancering i genanvendt stål med Frøslevs rhombeformede trælameller i varmebehandlet ThermoWood.

- Vi har allerede nu lanceret det første produkt kaldet 'Embrace it'. Rigtig mange husstande kommer i de kommende år til at få en udfordring med deres skraldespande i takt med, at der gradvist bliver udrullet et nyt skraldesorteringssystem. Og selvom det er godt for miljøet, at vi skal sortere vores skrald, så tror vi på, at mange husejere mildest talt bliver trætte af at se de mange sorte plastikskraldespande. Derfor har vi udviklet en stilfuld renovationsskjuler, der er fritstående, og af den grund samtidig kan benyttes som eksempelvis afskærmning mod vind på terrassen, siger Christina Kjær i pressemeddelelsen.

fsp