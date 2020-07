Coronakrisen har betydet en fremrykning af en række byggeprojekter i Rudersdal Kommune, heriblandt på skolerne i Rudersdal, som nu renoveres for i alt 13,7 millioner kroner i år. Det vækker glæde hos formand for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V). Arkivfoto

Artiklen: Skoler renoveres for mere end 13 millioner

I forbindelse med coronakrisen har regeringen nemlig besluttet at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft.

Kommunen får dermed mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, der alligevel skulle være udført de kommende år.

- Jeg er meget glad for, at fremrykning af byggeprojekterne også gavner skolerne, siger formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Daniel E. Hansen (V), ifølge den kommunale pressemeddelelse.