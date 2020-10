Skoleleder er rystet: Corona lægger skole ned

Per Mortensen, der er skoleleder på Birkerød Privatskole siger til TV2 Lorry, at han er »list rystet« over, at skolen har oplevet en så voldsom spredning af corona, at skolen har været nødsaget til at lukke. Ifølge TV2 Lorry er 21 elever og tre medarbejdere smittet.

Foto: Kenn Thomsen