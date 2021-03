Se billedserie Det var disse to logoer, der i sidste ende var med i opløbet i Rude Skov Skoles nye logokonkurrence. Vinderen blev det med træet til venstre.

Skoleleder: "Ingenting blev som vi havde regnet med"

Torsdag i sidste uge fejrede Rude Skov Skole i Birkerød deres et års fødselsdag. Og oven på et mærkeligt år var der masser af optimisme hos både børn og voksne

Rudersdal - 18. marts 2021 Af Signe Steffensen

Sidste år blev Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen sammenlagt til én skole. Og selvom intet blev som planlagt, så er det alligevel gået meget godt, hvis man spørger skoleleder Hanne Bindseil Møller.

"Vi havde sat så mange ting i søen for at skabe en fælles kultur og så blev alle vores planer pludselig sat på pause. Men på magisk vis blomstrer ting alligevel," siger Hanne Bindseil Møller.

I bestræbelserne på at håndtere situationen begyndte lærerne eksempelvis fagligt at samarbejde på tværs af de to oprindelige skoler.

"Jeg tror, vi nåede at holde en fredagsbar for at ryste medarbejderne sammen. Det var det. Men så har vi forsøgt os med en virtuel torsdagsbar med musikquiz og goodiebags. Folk trænger til noget socialt og vil gerne," siger hun.

Det er også grunden til at skolens fødselsdag nu fejres. Torsdag 11. marts var det nemlig et år siden, at navnet Rude Skov Skole blev vedtaget. På begge skoler var der i dagens anledning opsat ballonporte og bannere med tillykke til skolen.

De børn og lærere, der var på skolen, fik serveret kagemand. Mens de, der stadig sad derhjemme, kom forbi på forskudte tidspunkter for at hente en goodiebag.

"Reelt fandt sammenlægningen sted 1. august, men der er jo ingen børn på skolen. Og så var det en rigtig skøn proces med at finde et navn til skolen, hvor både elever, lærere og forældre bidrog. Så den proces har vi kopieret i forbindelse med vores nye logo," siger Hanne Bindseil Møller.

300 forslag Mere end 300 forslag har de fået ind fra både børn og voksne. Herefter har en lille femmandsgruppe af repræsentanter fra skolebestyrelsen og elevråd sammen med en professionel grafiker snævret feltet ind og valgt ti favoritter ud. Det blev efterfølgende skåret ned til to finalister.

I forbindelse med fødselsdagen torsdag skulle eleverne så stemme om, hvilket af de to endelige logoer, der var bedst.

"Vi havde også lavet en film med præsentation af logoerne, så alle kunne deltage i afstemningen uanset om man sad, derhjemme eller på skolen," fortæller Hanne Bindseil Møller og fortsætter:

"Ud af de over 600 stemmer, så blev det træet, som vandt. Træet er ofte et symbol på livet, og det er en skole på alle måder" fortsætter hun.

Optimisme og savn Efter regeringens udmelding om at elever fra 5.-9. klasse nu kan komme tilbage på skolen en gang om ugen til udeundervisning, er arbejdet med, hvordan det rent logistisk kan lade sig gøre gået i gang.

"Børnene er så lykkelige, de glæder sig virkelig til at se hinanden. Begge skoler har heldigvis et kæmpe udeareal som vi kan bruge," siger Hanne Bindseil Møller. Og selvom vejrudsigten ikke er den bedste, så forudser hun ikke noget piberi fra elevernes side.

"De skal nok holdes sig varme ved glæden over at se hinanden. Der er noget forår og håb i luften," siger Hanne Bindseil Møller.

Selv har hun siden sammenlægningen delt sin tid nogenlunde ligeligt mellem Høsterkøb og Sjælsø. I begge afdelinger har de haft børn i nødskole. Hun vurderer, at det her til slut har været lidt under 10 procent af det samlede antal elever på skolen.

"Og hvis, der ikke var blevet åbnet op nu, så havde vi taget endnu flere ind. Men vi har bevidst arbejdet mere med trivsel end vi plejer, for når vi har spurgt eleverne, hvad de savner, så er det typisk mere bevægelse og så deres relationer," siger Hanne Bindseil Møller.

Eleverne har også snakket en del om alt det de er gået glip af.

"Det er for eksempel traditioner og temauger. Den slags oplevelser, der skaber minder for livet. Så vi har da talt om, om vi skal prøve at indhente noget af det forsømte og skrue op for det" siger Hanne Bindseil Møller.