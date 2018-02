Se billedserie 15-årige Tine Juul Trepka, der går på Vangeboskolen i Holte, har i den forgange uge været i praktik hos landets beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) (t.v.) og Venstres arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen. Foto: Beskæftigelsesministeriet

Skoleelev i praktik som minister

Rudersdal - 04. februar 2018 kl. 07:29 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møde i disruptionråd, møder med statsministeren og frokoster i Snapstinget. Det lyder unægtelig som hverdagen for en landspolitiker, men i den forgangne uge har det også været hverdagen for 15-årige Tine Juul Trepka, som ellers til dagligt går i 8.y på Vangeboskolen i Holte. Hun har nemlig været i praktik hos landets beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Venstres arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen, hvor hun har brugt tre dage hos ministeren og to hos Hans Andersen. Og det har ifølge den 15-årige skoleelev været både lærerigt og sjovt at bevæge sig i magtens korridorer.

- Det har været en helt vild uge, og det har faktisk været langt over alle mine forventninger. Jeg var blandt andet med til møde i disruptionrådet i mandags, hvor jeg fik lov til at møde en hel masse ministre og danske topchefer. Det havde jeg slet ikke troet, at jeg fik lov til at være med til. Jeg har virkelig prøvet mange ting, siger Tine Juul Trepka.

Skoleeleven har ifølge eget udsagn altid interesseret sig meget for at debattere og for politik, og hun har flere familiemedlemmer, der har været medlemmer af Venstre.

- Da jeg skulle finde en praktikplads, sagde mine forældre, at jeg selv skulle finde et sted, fordi de var sikre på, at jeg ville blive gladere, hvis jeg selv havde stået for det, siger Tine Juul Trepka.

Derfor ringede hun til ministeriet, som bad hende skrive og sende en ansøgning, hvilket hun gjorde.

- Jeg fik både svar fra Troels Lund Poulsen og Hans Andersen om, at de meget gerne ville have mig i praktik, fordi de godt kunne lide min ansøgning, siger Tine Juul Trepka, der dog havde svært ved at tro, at hun rent faktisk skulle i praktik hos ministeren selv.

- Jeg var virkelig overvældet, for der er jo ikke mange mennesker, der får lov til at opleve, hvordan det er at være minister. Så jeg blev virkelig glad for muligheden, og jeg syntes, at det var ret stort. Også fordi jeg selv havde stået for at finde praktikpladsen, så det var noget jeg selv havde opnået, siger Tine Juul Trepka, der dagligt har ført logbog, hvor hun har skrevet, hvad hun har lavet og lært i løbet af dagen.

Hun har blandt andet lært, at man ikke kommer sovende til en ministerpost.

- De arbejder som sindssyge, og jeg fortstår slet ikke, hvordan de kan holde til det. De står virkelig tidligt op og går sent hjem hver dag. Jeg vidste slet ikke, at de arbejdede så meget, og at der var så mange møder og så meget læsestof, som de skal læse igennem, siger Tine Juul Trepka.