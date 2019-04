Se billedserie I øjeblikket arbejdes der i Præstegårdshaven af frivillige fra foreningen Haver til Maver Birkerød på at gøre 16 små bede klar til skolehaver. Skolehaverne skal bruges af de to 4. klasser på Toftevangskolen. Privatfoto

Skolebørn skal have jord under neglene

Rudersdal - 29. april 2019 kl. 10:24 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Børn skal have jord under neglene.

Sådan lyder det fra Jytte Emanuelsson, der er cand. agro., phd og medlem af foreningen Haver til Maver Birkerød, som i disse dage er ved at anlægge 16 bede i haven ved Den Gamle Præstegård.

De 16 bede skal blive til skolehaver for de to 4. klasser på Toftevangskolen, og Jytte Emanuelsson glæder sig over, at kommunen nu har givet tilladelse til, at arealet kan bruges til skolehaver.

- Det har trukket ud med den tilladelse, så vi er glade for endelig at have fået den, siger Jytte Emanuelsson, der mener, at det er vigtigt, at børn kommer til at lære mere om naturen.

- Jeg synes, at børn ved alt for lidt om naturen og er for lidt ude. Det er vigtigt, at de får et naturligt forhold til jorden og til at dyrke den. De skal lære meget mere om naturen og jorden, så de bliver gode til at passe på vores klima og miljø, siger Jytte Emanuelsson.

Derudover er det også håbet, at man kan anspore de kære poder til at indtage deres grønsager med et smil på læben. Jytte Emanuelsson er en del af den gruppe aktive frivillige, som i projektet vil støtte op om lærere og elever og sørge for pasning og renholdelse af bedene i de perioder, hvor børnene ikke er på besøg i haverne.

Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, glæder sig over projektet og i særdeleshed over de frivilliges engagement.

- Jeg synes, at det er en utrolig spændende idé, fordi der kommer nogle frivillige, som er klar til at lave et samskabelsesprojekt, hvor de som frivillige går ind og understøtter skolen og elevernes arbejde med, hvordan man forvalter noget fra jord til bord. Skolehaver er jo ikke et nyt koncept, men for at dette projekt kan blive en succes, tror jeg, at det er helt afgørende, at der er nogle frivillige, som understøtter det, så det ikke kun er elever og lære, der skal bære det, siger Court Møller, der slutter:

- Eleverne får en indsigt i, hvor vores råvarer og madvarer kommer fra, og det tror jeg er meget vigtigt for vores elever at se,så jeg synes, at det er et meget spændende projektet, som jeg glæder mig til at følge.

Også udvalgsformanden for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff (L), er glad for, de nye skolehaver. Han glæder sig især over, at der kommer mere liv i Præstegårdshaven.

- Vi er jo interesserede i, at der foregår flest mulige aktiviteter i haven, og jeg synes, at det er en rigtig god idé, at vi også får børnene til at komme i parken. Det kan jo give et løft til området, og det kan jo også give et løft til Præstegårdens Havekreds, at der kommer lidt liv og glade dage i haven, siger Axel Bredsdorff, der fortsætter:

- Det kan give muligheden for et spændende samarbejde og give en synergieffekt.

Finansiering af skolehaverne sker ved sponsormidler fra fonde og lokale virksomheder samt et beløb fra kommunens »åben skole«-pulje.joram