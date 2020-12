Skole lukkes som følge af større smitteudbrud

Derfor har Rudersdal Kommune besluttet at lukke Ravnholm Skoles afdeling Nærum midlertidigt fra torsdag den 10. december, da der er tale om et større smitteudbrud med mange smittede elever og medarbejdere.

For de fem klasser, hvor der endnu ikke er konstateret smitte hos nære kontakter, vil undervisningen på skolen blive genoptaget igen fra mandag d. 14. december. Det er dog under forudsætning af, at det ikke konstateres smitte i disse klasser eller hjemsendelse grundet nære kontakter inden da.

"Det er så vigtigt, at forældre er opmærksomme på deres unge hjemmeboende børn og unges sociale kontakter, og at de hjælper deres børn og unge med at begrænse både antallet og omfanget af sociale kontakter. Derudover er det essentielt, at man overholder anbefalingerne ved isolation, når man testes efter programmet nære kontakter eller har symptomer på coronavirus," siger skolechef i Rudersdal Kommune, Martin Tinning i en pressemeddelse fra Rudersdal Kommune.