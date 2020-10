Birkerød Privatskole er fortsat hårdt ramt af coronasmitte, og 40 elever og medarbejdere er smittet. Derfor er skolen lukket i hvert fald indtil mandag den 2. november. Børnehuset Abildgården i Birkerød er ligeledes lukket grundet coronasmitte. Foto: Kenn Thomsen

Skole er fortsat hårdt ramt af corona - børnehus også lukket grundet smitte

Birkerød Privatskole er fortsat lukket grundet et større udbrud af corona, hvor de seneste tal viser, at 40 personer fra skolen - både medarbejdere og elever - smittet. Børnehuset Abildgården i Birkerød er ligeledes lukket grundet coronasmitte.

Her er det dog »kun« fire personer, der er smittet - et barn og tre medarbejdere.

Ifølge borgmester Jens Ive (V) står Birkerød Privatskole for en tredejdel af alle smittetilfælde i hele kommunen i løbet af den seneste uges tid.

- Der er tale om et meget lokalt og meget voldsomt udbrud, siger Jens Ive.

Abildgården er ifølge Jens Ive blevet lukket ar præventive årsager, og man regner med at være fuldt åbent igen på mandag.

- Vi har valgt at gå præventivt til værks for ikke at ende i en situation som på Birkerød Privatskole. I og med at det er en privatskole har vi ikke en dyb indsigt i, hvordan det kan så galt, siger Jens Ive, der mener, at det er den rette beslutning at lukke skolen.

- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle forældre, der kan være trætte af det, men det er altså den eneste måde, man kan afdække det reelle smitteomfang. Det, der er ærgerligt her, er, at det når at få det omfang, inden man griber ind, siger Jens Ive, der ikke vil forholde sig til, om Birkerød Privatskole har reageret for langsomt.

- Jeg vil ikke dømme dem, for jeg kender ikke situationen godt nok, men jeg kan godt sige, at det da har undret mig, at smittespredningen blev så stor, siger Jens Ive.

Ifølge kommunallæge i Rudersdal Tine Keiser-Nielsen er der tale om, at man følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, når man lukker Abildgården og Birkerød Privatskole.

- Der er tale om et udbrud, når der er flere tilfælde i samme institution eller skole, og tilfældene hænger sammen, og så har Sundhedsstyrelsen helt klare retningslinjer om, hvordan man skal agere, siger Tine Keiser-Nielsen.

Ligesom borgmester Jens Ive regner hun også med, at Abildgården åbner senest på mandag. Oprindeligt skulle Birkerød Privatskole have åbnet igen i går, men ifølge Tine Keiser-Nielsen har man indtil videre udsat genåbningen til mandag.

Hun mener i øvrigt, at der generelt i kommunen har været en god indsats i forhold til at håndtere corona.

- Vi har haft et fuldstændig fænomenalt samarbejde på tværs af alle forvaltninger. Det har været et virkelig velfungerende system, siger Tine Keiser-Nielsen.