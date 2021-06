Nogenlunde sådan skal det ny badehus til at se ud. Foto: Skodsborg Vikingelaug

Skodsborg Vikingelaug har skitserne klar til et nyt badehus

Vikingerne vil bygge et nyt badehus, og kommunen er indforstået. Nu skal finansieringen på plads.

Rudersdal - 29. juni 2021 kl. 11:45

Vinterbaderne er aktive i sommervarmen.

Forklaringen er, at Skodsborg Vikingelaug er i fuld gang med at realisere planerne om et nyt, moderne badehus med alle faciliteter inklusiv sauna. Vikingerne holder i dag til i et meget lille hus på fem kvadratmeter i den sydlige ende af iskiosken i Skodsborg Strandpark.

Forholdene er både utidssvarende og for små, men de erstattes nu, håber lauget, inden for godt et års tid med et nyt, fint badehus på 28 kvadratmeter, der skal opføres på parkeringspladsen. Huset bygges i forlængelse af iskiosken, men fortovspassagen fra fodgængerfeltet på Strandvejen holdes åben. Den overdækkes, men lukkes kun af skydedøre, så man frit kan passere om sommeren.

Vikingerne har allerede et færdigt projekt, og lejekontrakt på grunden er indgået med Kommunen, der i øvrigt har været meget behjælpelig i hele planlægningsfasen, forklarer Skodsborg Vikingelaug i en pressemeddelse.

Således har Kommunen sikret, at badehuset er en del af Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark.

Nu skal finansieringen på plads. Fondsansøgninger er udarbejdet, og lokale sponsorer søges.

"Vi bidrager selvfølgelig selv med egne midler, men de slår ikke til. Derfor er det vigtigt både med fondsmidler og lokale sponsorer. Vi håber erhvervslivet i Kommunen vil benytte sig af denne mulighed for at synliggøre deres virksomhed over for et ressourcestærkt kundesegment, samtidig med at de støtter en god sag", siger Skodsborgvikingernes Høvding Knud Riedel.

