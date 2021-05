Se billedserie Skjold Birkerød, her repræsenteret ved formand Henrik Sloth og medlem af bestyrelsen Pernille Ramm har borgmester Jens Ives (V) opbakning til de nye klubhusplaner. Foto: Skjold Bikrkerld

Skjold Birkerød har nyt klubhus på tegnebrættet

Et nyt klubhus skal være omdrejningspunkt for klubbens arbejde med fællesskab, sundhed og trivsel og binde området bedre sammen. Projektet har politisk opbakning

Skjold Birkerød Fodbold har store planer. Klubben har nemlig et nyt klubhus på tegnebrættet. Et hus, der skal være til gavn for klubbens knap 1000 medlemmer, 100 trænere, forældretrænere, assistenter, ungtrænere, holdledere samt et hav af forældre og andre borgere, der udgør foreningen.

"Vi har vedtaget en ny sportslig strategi, der sætter en tyk streg under vores mission om at fremme fællesskab, glæde, sundhed og leg med og omkring fodbolden. En mission, der i coronaens skygge synes mere relevant end nogensinde. Men vi mangler et sted - et klubhus - der kan fungere som omdrejningspunkt for det fællesskab om fodbolden, vi så gerne vil fremme. Et sted, der fungerer som fikspunkt for medlemmer og øvrige borgere som vi tidligere har haft det både i det 'gamle' idrætscenter og før det i Kajerød," fortæller formand i Skjold Birkerød, Henrik Sloth om baggrunden for planerne i en pressemeddelelse.

Ingen klubfaciliteter nu Klubben har brug for bedre faciliteter, og derfor har klubben regnet og tegnet på at få opført et nyt klubhus, der vil skulle ligge ud for skaterbanen og dermed 'åbne op' mellem Birkerøds Idrætscenter og stadion, der lige nu ligger gemt og isoleret.

"Som klub er vi ikke stolte over at byde gæster fra andre kommuner velkommen til kamp. Vi har godt beliggende baner, men tilbyder nødtørftige omklædningsrum - og ingen klubfaciliteter, hvor børn, unge og voksne på tværs af køn og alder kan søge læ for regn og vind samt drikke en cola sammen efter kampen. Hvor vi kan holde klubfester. Jubilæer. Åbne dørene for skoler, SFO'er og andre idrætsklubber," siger Henrik Sloth.

Borgmester bakker op Skjold Birkerød har været i god og positiv dialog med alle partier, der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen og fik desuden fornylig besøg af Rudersdals borgmester Jens Ive (V), som er særdeles positivt indstillet:

"Jeg bakker fuldt ud op om, at så stor en forening får mulighed for at opføre et klubhus, der kan huse både medlemmer og besøgende - og hvor der også er åbenhed overfor at slå dørene op over for andre klubber og institutioner som skoler og SFO'er i dagtimerne," siger Jens Ive om planerne. Han fortsætter:

"Vores frivillige foreninger har en kæmpe aktie i at fremme vores sundhed og trivsel - af den grund er vi også i gang med at udforme en langsigtet strategi - en helhedsplan - for, hvordan vi giver et ansigtsløft til vores svømme- og idrætsanlæg. Byggeriet ligger fint i tråd med disse tanker - vi må samarbejde om, at klubhuset tænkes ind som et step 1 i forhold til en langsigtet plan for det 'gamle' anlæg hvad angår arkitektonisk udtryk og faciliteter," siger Jens Ive i pressemeddelelsen.

Skjold Birkerød anslår, at byggeriet af et klubhus koster 3-4 millioner kroner og håber på en finansieringsmodel, hvor klubben selv lægger en udbetaling og forpligter sig til at betale øvrige omkostninger tilbage gennem et lån af kommunen.

