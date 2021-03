Skateparker i Rudersdal genåbner

FRITIDSLIV De seneste måneder er man blevet mødt af dette skilt ved kommuenens skateparker. Men nu er der godt ny til skatere, rulleskøjte- og løbehjulsløbere. Rudersdal Kommunes skateparker åbner nemlig denne weekend, og det har da også været svært for mange, at holde sig bag afskærmningen den seneste tid. Ruderdsal Kommune understreger dog, at der fortsat skal være 2 meters afstand for ikke at bryde forsamlingsforbuddet på 5 personer.