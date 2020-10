Skatepark bliver til Aktivitetsoasen Gertrud

"Udover 53 nye parkeringspladser, vil det helt nye område bestå af boldbur, pannabane, parkour, trampoliner, ostebane og udover to af de eksisterende skateramper, to helt nye ramper som skaterne har ønsket sig. Aktivitetsoasen vil være belyst og dertil indeholde gode hænge-ud-muligheder," skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

"Vi er rigtig glade for at kunne tilføje endnu en aktivitetsoase til RudersdalRutens Univers og i særdeleshed, at børn og unge i Vedbæk nu får et sted at opholde sig i fri- og skoletiden," udtaler formand for Kultur- og fritidsudvalget Kristine Thrane (A).