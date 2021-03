Skal du være med? Borgermøde om ny kommuneplan for Rudersdal

Rudersdal Kommune inviterer til online borgermøde torsdag 11. marts klokken 17 til 19. Her vil hovedemnerne i forslaget til kommuneplanen blive præsenteret, og det vil være muligt at få svar på opklarende spørgsmål. Borgere har mulighed for at indgive høringssvar på www.kommuneplan2021.rudersdal.dk .

Kommuneplanens formål er at fastlægge rammer og retningslinjer for de fysiske udviklingsmuligheder i Rudersdal Kommune. Det er en overordnet plan for, hvordan de forskellige områder i Rudersdal Kommune skal anvendes og udvikles på både kort og længere sigt. Det væsentligste politiske grundlag for forslaget til Kommuneplan 2021 er Planstrategi 2019, hvor der blev fokuseret på de seks hovedemner: Borgere og boliger, Levende bymiljøer, De smukke omgivelser, Vand som aktiv, Plads til erhverv og Sundhed for alle.