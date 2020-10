Se billedserie ÖV 4 fra 1927, verdens formentlig ældste Volvo. Pressefoto

Sjældne gamle volvoer på Sommer's Automobile Museeum

29 klassiske volvoer venter på bilentusiasterne på Sommer's Autombile Museum

Rudersdal - 21. oktober 2020 kl. 09:07 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Hvis man er til biler og måske har en særlig veneration for broderfolkets stolteste eksportvare, Volvoen, er der nu særlig grund til at valfarte til Nærum.

Sommer's Automobile Museum har nemlig lige åbnet en særudstilling med Volvoen i centrum.

Her viser museet en stribe flotte klassiske Volvo'er frem i et historisk tidsforløb - fra muséets egen ÖV4 fra 1927, det år Volvo startede, som formentlig er den ældste Volvo i verden, over de store amerikansk inspirerede førkrigsmodeller, til PV 444/544 modellerne, Amazon serien, 1800-sportsmodellerne, 140/240-serien, 700-serien, de første forhjulstrukne og hollandske Volvo'er og frem til en 850 T5 R Herregårdsvogn fra 1994.

Iblandt de 29 Volvo'er på særudstillingen, som åbnede 18. oktober og varer frem til 21. marts næste år, vil der også være en meget tidlig Volvo lastbil, én af verdens ældste PV 444, den sidste Amazon i Danmark, en forlænget Volvo 760, som var statslimousine for STASI i DDR - og et antal fine herregårdsvogne, den biltype som har været Volvo's specialitet og store succes igennem mere end 60 år. Og naturligvis vises også Sommer's egenudviklede specialbiler med Volvo teknik.

Villa, Volvo og vovhund Volvo har i over 60 år været et af de største bilmærker i Danmark.

Da der blev råd til bil i slutningen af halvtredserne, havde Familien Danmark typisk først en Folkevogns-boble - og derefter et antal Volvo'er op igennem tresserne og halvfjerdserne. Målet for rigtig mange dengang var en Volvo i carporten, et typehus i pipkvarteret - og en dejlig golden retriever: Villa, Volvo og vovhund.

For bilhuset Sommer blev Volvo også for alvor det bilmærke, der var med til at skabe succes og vækst for firmaet, og et er blandt andet derfor, at Volvo nu får en stor og flot særudstilling.

Fakta

Volvoudstilling

Hvor: Sommer's Automobile Museum, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Åbningstid: Søndag 14-17 og i forbindelse med særudstillingen også onsdage fra 18-21.

Entré: 50 kroner pr. person. Børn under 18 kommer gratis ind i følge med en voksen