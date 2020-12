Sjældent og prestigefyldt legat til ung, lokal forsker med meget mere

Han arbejder i grænseområdet mellem fysik og biologi og forsker på at forstå de fundamentale signaleringsmekanismer i levende organismer. Under hans PhD arbejdede han med matematiske beskrivelser af vidt forskellige biologiske systemer, såsom cellens dynamik og signalering i hjernen, og han blev for dette tildelt PhD prisen på KU science. Han har tidligere været ansat tre måneder på CERN, seks måneder ved Harvard Medical School, og to år i Paris på Ecole Normale Superieure, men er grundet COVID-19 tilbage i Danmark, hvor han også arbejder for Statens Serum Institut som medlem af dens COVID-19-ekspertgruppe.