Sigma Swim har indgået en sponsoraftale med OK

Artiklen: Sigma Swim har lavet ny sponsoraftale med OK

Sigma Swim har lavet ny sponsoraftale med OK

Sigma Swim i Birkerød kan se frem til støttekroner fra en sponsoraftale med energiselskabet OK.

"Hele fem gange siden 1996 har Sigma Swim i Birkerød haft svømmere med ved OL, og det gør svømmeklubben ganske unik. For udover det store fokus på eliten i klubben, der hører med i den danske svømmetop, så er Sigma Swim fyldt med frivillige, der hjælper til i den store bredde- og eliteklub," skriver OK i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder blandt andet, at folk støtter klubben med fem øre per liter, der tankes hos OK. Jk