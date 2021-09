Sidste valgs overraskende store stemmesluger genopstiller ikke

Se billedserie Trine Dybkjær (t.h.) var et lokalpolitisk ubeskrevet blad, da hun i 2017 stillede op til kommunalvalget for Lokallisten. Derfor var det også lidt af en overraskelse, at hun fik tredjeflest stemmer af alle kandidater i hele kommunen kun overgået af de to politiske veteraner Kristine Thrane (S) og borgmester Jens Ive (V). Hos Lokallisten har man nu kørt 42-årige Matilde Broberg Ekstrøm fra Birkerød i stilling som Trine Dybkjærs afløser. Foto: Allan Nørregaard

Lokallistens store stemmesluger ved seneste kommunalvalg Trine Dybkjær stiller ikke op til årets valg, og nu har hun og listen kørt 42-årige Matilde Broberg Ekstrøm i stilling som hendes naturlige afløser.

11. september 2021

Hun fik flere stemmer ved det seneste kommunalvalg end - blandt andre - hele SF i Rudersdal til sammen; 943 mod 792.

Men efter at have siddet i kommunalbestyrelsen i en enkelt periode - fire år - siger Lokallistens stemmesluger, Trine Dybkjær, nu farvel og tak til det lokalpolitiske arbejde i Rudersdal. Årsagen er ganske lavpraktisk.

- Min mand og jeg har købt et rækkehus i Klampenborg, så derfor fraflytter jeg kommunen og kan ikke stille op til valget i Rudersdal, lyder forklaringen fra Trine Dybkjær.

Hun bedyrer i samme åndedrag, at det ikke skal forstås som om, at hun ikke længere kerer sig for lokalsamfundet. Tværtimod. Og var hun blevet boende i kommunen, havde hendes navn »helt klart« været at finde på stemmesedlen igen ved årets valg.

Trine Dybkjær siger efter fire år i kommunalbestyrelsen - en enkelt periode - farvel. Årsagen er, at hun flytter til Klampenborg og dermed ikke kan stille op til valget i Rudersdal.

Nu har Lokallisten og Trine Dybkjær i stedet kørt 42-årige Matilde Broberg Ekstrøm i stilling som Trine Dybkjærs arvtager.

- Matilde har en meget stærk baggrund, idet hun er uddannet på social- og sundhedsområdet. Hun er dygtig til at kommunikere, og jeg fornemmer, at hun kan rigtig meget på det politiske, siger Trine Dybkjær.

Derudover vil den afgående kommunalpolitiker gerne have flere kvinder ind i bestyrelsesarbejdet.

- Jeg vil generelt gerne have flere kvinder i bestyrelser, og dermed også i kommunalbestyrelsen. Jeg synes, at det er vigtigt, at der er ligevægt i kommunalbestyrelsen, og det handler blandt andet om en kulturændring og tonen blandt medlemmerne, siger Trine Dybkjær og tilføjer:

- Jeg tror også, at mænd og kvinder har forskellige ting at byde ind med og arbejder på forskellige måder. Jeg synes også, at det er vigtigt i forhold til vores borgere, som er kønsligt lige fordelt.

Kender modtagerne Matilde Broberg Ekstrøm bor i Birkerød med sin mand og deres to sønner, hun er uddannet fysioterapeut og har »primært arbejdet i kommunalt regi«.

Matilde Broberg Ekstrøm siger, at en af hendes mærkesager er, »reelt tværfagligt samarbejde«.

- Jeg har arbejdet meget med børn og unge og en del med det, man kalder marginaliserede borgere. Jeg har arbejdet i kommunal genoptræning siden 2008, og det er jo en stor del af den kommunale sundhedsopgave, som jeg derfor har indgående kendskab til, siger Matilde Broberg Ekstrøm.

Hun fortsætter: - Jeg bringer en solid erfaring fra både fagligt liv, privatliv og familieliv ind i kommunalpolitik, og har kendskab til, hvordan det egentlig er at være modtager af de kommunale ydelser. På den måde kan jeg være med til at kvalificere og nuancere debatten. En af mine primære spidskompetencer fra mit arbejde er en aktiv inddragelse af den borger, jeg sidder overfor. Jeg vil gerne have hevet med op på det kommunalpolitiske plan, at man ikke skal tænke alle løsninger på en standardiseret måde. Den samme løsning er ikke altid brugbar for forskellige mennesker.

Trine tager sine sko med Matilde Broberg Ekstrøm er bevidst om, at det kan være en svær opgave at skulle løfte Trine Dybkjærs høje antal af personlige stemmer fra valget i 2017.

Det kan - med en efterhånden udtrådt kliche - blive svært at udfylde Trine Dybkjærs sko.

- Jeg præsenterer mig i et mega stærkt team, og så tænker jeg, at Trine tager sine sko med sig, og så kommer jeg med mine egne. Men vi matcher hinanden på nogle punkter, som Trine også har nævnt, og jeg er eksempelvis også optaget af at få flere kvinder ind i kommunalpolitik, siger Matilde Broberg Ekstrøm.

Trine Dybkjær siger, at hun »helt klart« ville stille op til årets kommunalvalg, hvis ikke hun fraflyttede kommunen.

Matilde Broberg Ekstrøm understreger, at det ikke er, fordi kønnet i sig selv kvalificerer til en plads i kommunalbestyrelsen, men at kvinder - i kraft af deres køn - kommer med nogle andre kvalifikationer end mænd.

- Det, at man er født som kvinde, berettiger jo ikke en til at få en magtfuld position, for det skal man gøre sig fortjent til, men kvinder repræsenterer noget andet end mænd, eksempelvis at være mor, som jo er noget andet end at være far.

Trine Dybkjær supplerer: - Jeg er helt enig i, at det ikke bare skal være kvinder for kvindernes skyld. Men jeg ser ofte, at kvinder kan tænke i fællesskaber, og jeg synes ikke, at man skal gå ind i politik, fordi man gerne vil have personlig vinding og magt ud af det. Det skal være, fordi man vil det bedste for fællesskabet. Politik handler også om at lave alliancer, og der bliver købslået lidt, men man skal passe på, at spillet, hvor det bliver for egen vindings skyld, ikke tager over for den gode sag og for det, som vores borgere har brug for.

Det politiske spil Og er der en ting, som Trine Dybkjær næppe kommer til at savne ved det lokalpolitiske arbejde, er det, at den politiske proces - eller spillet om man vil - nogle gange stjæler fokus fra de politiske resultater.

- Jeg gik ind i politik med hjertet. Jeg brænder for børns vilkår og har villet det bedste for børnene i vores kommune. Der har været et politisk spil, som jeg ikke var bekendt med, og som var en helt ny verden for mig. Der var noget af det, som ikke har været min favoritdisciplin, men det er slet ikke derfor, at jeg ikke genopstiller. Det ville jeg helt klart gøre, hvis jeg var blevet boende i kommunen, siger Trine Dybkjær.

Både Trine Dybkjær og Matilde Broberg Ekstrøm nævner, at de gerne så flere kvinder i kommunalbestyrelsen.

Trine Dybkjær siger, at hun er glad for, at Lokallisten »stiller med et meget stærkt hold på børne- og skoleområdet - herunder sårbare børn og unge - og på social- og sundhedsområdet«.

- På skoleområdet er der jo sket det i den her periode, at vi har sammenlagt nogle skoler, som har givet en form for centralisering og desværre også inden for ledelsen, hvor jeg oplever en højere grad af top down-ledelse. Det bliver modtaget forskelligt ude på skolerne, og vi kan desværre se, at der nogle steder sker en stor lærerflugt, og det er ikke det, jeg står for, siger Trine Dybkjær.

Som mor til to drenge i henholdsvis børnehave og skole er børnelivet i kommunen også et naturligt fokusområde for Matilde Broberg Ekstrøm. Derudover vil hun slå et slag for tværfagligt arbejde.

- Det en mærkesag for mig, at man ikke laver silotænkning men reelt tværfagligt samarbejde, og at man giver de bedste betingelser for, at det kan ske. I stedet for at man eksempelvis skal have beslutningerne igennem flere forskellige udvalg og så tilbage til forvaltningen, så lægger man det hele over et sted, siger Matilde Broberg Ekstrøm og slutter:

- Det er et eksempel på noget, der virkelig kommer borgerne til gode men også medarbejderne, for der er ikke noget mere dræbende end at skulle dokumentere det samme fire gange, fordi det bliver dikteret fire forskellige steder fra.