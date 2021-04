Se billedserie Oliver Milan Meinike Nielsen er en af de borgere, som har arbejdet intenst med kommunens bæredygtige fremtid i Borgersamlingen, som nu snart er klar med sine anbefalinger. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Sidste møde i borgersamlingen

Borgersamlingens 37 borgere har i løbet af de sidste halve år arbejdet på en række anbefalinger for, hvordan Rudersdal skal forholde sig til FNs verdensmål. På grund af coronaen har borgersamlingen knap været samlet, , men i sidste uge mødtes de - med afstand - til slutspurten

Rudersdal - 17. april 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Siden efteråret har en gruppe af repræsentativt udvalgte borgere i løbet af en række møder diskuteret bæredygtighed, miljø, fremtid og hvordan Rudersdal som kommune og borgere bør forholde sig til FNs 17 Verdensmål

Det har givetvis givet anledning til masser af debat og meningsudvekslinger mellem de engagerede borgere i løbet af de først fem og siden (på grund af corona) syv møder. Men ikke denne lørdag, da Rudersdal Avis er på besøg op Nærum Gymnasium.

"Nej, vi skriver primært i dag. Der er meget, der skal skrives, og her er meget stille," smiler 22-årige Oliver Milan Meinike Nielsen.

Borgersamlingen er nemlig fordelt ud i coronasikre grupper ud på gymnasiet, og slutspurten er i gang for at færddiggøre de anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen bliver overrakt 28. april.

Man har desuden, i forbindelse med dette sidste møde, indhentet særlig tilladelse hos politiet for at få lov at mødes fysisk - dog med god afstand.

Kommet frem til gode ting Oliver Milan Meinike Nielsen er en af de 37 borgere, som har deltaget i processen, og det har været både spændende og givende at deltage i sådan et borgerdemokratisk eksperiment.

"Det har været en god oplevelse. Det har selvfølgelig været anderledes på grund af corona, men arbejdet har jo været det samme. Jeg synes faktisk, at det har fungeret overraskende godt. Det er lige før, at man netop kan lave platforme, der fungerer på den her måde. Jeg tror egentlig, der er noget smart i, at man kan deltage uanset ens fysiske placering. Jeg tror ikke som sådan, at det har sat en stopper for så meget. Men det er også rart at mødes og se hinanden i øjnene," siger han.

Han arbejder til daglig som assisterende butikschef i den socialt ansvarlige madkæde Social Foodies, så han er vant til at arbejde med bæredygtighed. Og han ser frem til at et halvt års intenst arbejde med at arbejde med bæredygtighed og nærdemokrati, snart munder ud i sæt anbefalinger.

Men hvad det så konkret kommer til at betyde for Rudersdal Kommune har han ikke gjort sig ret mange tanker om endnu.

"Det er ikke fordi, vi skal lave nogle retningslinjer, som vi kan forvente bliver implementeret i løbet af et par år. Der er blevet lovet, at der bliver fulgt op på det hele, med en forklaring og en beskrivelse af, hvorfor eller hvorfor ikke, man er gået videre med det, og så bliver der fulgt op på det om to år. Og det er den forventning, jeg har. Det er det, der har været formålet. Men så synes jeg jo, at det er nogle gode ting, vi er kommet frem til, så jeg regner da ikke med, at de kasserer det hele. Jeg håber, det kan medvirke til noget godt," siger han.