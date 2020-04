Efter mere end 35 år som pædagog besluttede 63-årige Hans at begynde forfra og søge i helt andre brancher, end de han er uddannet indenfor. Efter mindre end 12 måneder har han nu fast job og fornyet jobglæde i et Bauhaus byggemarked. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sent karriereskifte gav Hans helt ny jobglæde

Rudersdal - 23. april 2020

I februar sidste år tog Hans en modig beslutning. Han sagde sit gode, faste job som pædagog op. Han var løbet sur i sit gamle fag og havde behov for en helt ny start for at genfinde glæden ved at gå på arbejde hver dag.

- Det var en modig beslutning, fordi der står 1957 på hans fødselsattest, og selvom man taler meget om det »grå guld«, ved de fleste på alder med Hans, at ikke alt, der glimter, er guld, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Hans har i alle sine år som pædagog fastholdt, at han ønskede at være anonym for at beskytte sit privatliv. Frederiksborg Amts Avis kender hans fulde navn.

Selv fortæller han om sit jobskifte:

- Jeg havde simpelthen behov for at begynde forfra. Jeg vidste godt, at det kunne blive svært. Der er stor forskel på at søge job, hvor man både har uddannelse og masser af erfaring og så søge job, hvor man i enhver forstand er uden historie.

Hans historie er derfor ligesom så mange andres. Han sendte masser af ansøgninger, og han fik ligeså mange afslag - også selv om, han søgte meget bredt. I oktober sidste år fik han imidlertid et tilbud formidlet af Rudersdal Kommunes Jobcenter om at komme i virksomhedspraktik i et Bauhaus byggemarked.

- Jeg havde en meget positiv oplevelse fra starten. Aftalen mellem Bauhaus og mig var meget klar. Jeg havde en måned til at gøre mig uundværlig.

Hans fortæller videre, at han følte sig som »Bambi på glatis«. Han blev ansat i en VVS-afdeling med kundekontakt, og hvor han i enhver forstand intet vidste om, hvad han skulle arbejde med.

- Bauhaus og kollegerne har været fantastisk dygtige til at hjælpe mig og hele tiden bygge ovenpå min fra starten meget begrænsede viden.

Han medgiver dog også, at han har kæmpet benhårdt - og måske også for hårdt i perioder - for at gøre sig uundværlig.

Efter den første måned med virksomhedspraktik, efterfølgende nyttepraktik og supplerende løntilskud i begyndelsen af i år, hvor Jobcenteret hver gang har været en solid sparingpartner, er Hans fastansat 37 timer om ugen fra 1. april. Han siger:

- Jeg har genfundet min glæde ved at gå på arbejde og kan sagtens se mig selv her frem til, at jeg skal på pension om 3-4 år. Lønnen er noget mindre, end hvad jeg har været vant til, men det betyder ikke så meget. Det der betyder noget, er glæden ved at møde glade kunder og gode kolleger.