Birgitte Jacobsen fra Mariehøjkoret og 9 medlemmer af koret spillede og sang juleglæden frem for beboerne på Gl. Holtegårdsvej. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Seniorfællesskaber blomstrer op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seniorfællesskaber blomstrer op

Nye seniorfællesskaber i boligområderne sprede glæder blandt seniorer i Holte og Birkerød

Rudersdal - 24. december 2020 kl. 09:05 Kontakt redaktionen

Coronakrisen har medført, at mange seniorer i lang tid har isoleret sig, og har måtte lide et stort socialt afsavn.

Derfor har Frivilligcentret med støtte fra Sundhedsstyrelsen og i samarbejde med boligselskaberne og seniorerne selv oprettet seniorfællesskaber på Bellisbakken, Byager Vænge og Kajerød Vænge i Birkerød og på Gl. Holtegårdsvej i Gl. Holte. Et seniorfællesskab fra Vedbæk har fundet midlertidigt husly i Frivilligcentret og et nyt seniorfællesskab i Nørrevang er også på vej ind i fællesskabet.

De nye fællesskaber giver seniorerne muligheden for at mødes med deres naboer, lære hinanden at kende og komme lidt ud.

"Vi ville rigtig gerne være med til at skabe lidt glæde oven på en svær tid, og vi var så spændte på, om vi ville nå ud til seniorerne og om de havde lyst til at dukke op. Men det er gået over alt forventning," siger Anette F. Helland projektleder i Frivilligcenter Rudersdal i en pressemeddelelse.

Holder ensomhed fra døren På Gl. Holtegårdsvej er Linda Jakobsen en af de frivillige kræfter, der driver fællesskabet, og hun er glad for at Frivilligcentret kontaktede boligselskabet for at få det i gang.

"Det betyder rigtigt meget. Her bor mange ældre og handicappede, som ikke har familie i nærheden og som ikke har kræfter til at gå så langt. Fællesskaberne er med til at holde ensomheden fra døren, og vi gør rigtigt meget for at få de ældste med. Nogle gange ringer vi til dem, nogle gange henter vi dem i kørestol," fortæller hun.

På Gl. Holtegårdsvej mødes seniorerne til kaffehygge og snak en gang om måneden. Det er blevet til havekaffe med fællessang og senest gløgg og æbleskiver, inden Coronaen igen lukkede for muligheden for at samles.

Nabovenner Jonna Schultz har været med hver gang og hun nyder at komme og indimellem bidrage med at bage en kage.

"Det er så hyggeligt at være sammen og i dag kender jeg flere naboer end nogensinde før. Jeg er også kommet til at kende de nye, der lige er flyttet ind, og vi vinker og hilser altid, når jeg lufter hunden. Jeg er ovenikøbet begyndt at se min nabo privat og spise middag sammen," fortæller hun.

Godteposer til jul I Birkerød samarbejder Frivilligcentret med boligselskabet Birkebo om tre nye seniorfællesskaber.

Her er det blandt andet blevet til en festlig eftermiddag med kaffe, jordbærtærte og musikalsk underholdning, og grill-aften i gården. Julestuen måtte desværre undværes på grund af Covid-19. Men Frivilligcentrets projektleder lod sig ikke stoppe af Corona. Hun pakkede godteposer med chokolade, julekort, silkesløjfer, nelliker og appelsiner og cyklede rundt til alle tilmeldte med lækkerierne til stor glæde for seniorerne.

Den boligsociale vicevært i Birkebo, Simon Svan Thomsen, fortæller:

"Jeg har snakket med flere af vores beboere, som alle var rigtig glade og tilfredse med arrangementerne. Jeg snakker med mange i min hverdag som boligsocial vicevært, så jeg spreder også de gode rygter."

Fremover bliver der arrangementer mindst én gang om måneden, hvis virus vil.