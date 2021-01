Guro Gardsjord Heilmann, Nicolai Back, Annika Rée og medlem Pia Bech Nielsen. Fotograferet dengang der stadig var åbent i MST Nordic. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Seniorer kan træne og finde fællesskab på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seniorer kan træne og finde fællesskab på nettet

MST Nordic er gået online for at holde gang i krop, sind og fællesskab hos de mange seniorer, som er tilknyttet træningscentret i Trørød

Rudersdal - 29. januar 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Rigtig mange erhvervsdrivende har måttet genopfinde sig selv for at leve med coronakrisen og dens mange restriktioner. I træningscentret MST Nordic i Trørød var forårets nedlukning katalysator for, at træningscentret gik online.

"Vi har en speciel type træning, som handler om bevægelighed og stabilitet. Det er en rigtig god træning for folk over 40 år, det er bare bedre og bedre jo ældre folk bliver. Den er skånsom, og hvis man træner lidt hver dag kan man faktisk se en bedring i sin egen balance og styrke. Da vi så lukkede ned, blev vi klar over, at det hurtigt ville gå den anden vej, hvis folk gik glip af den træning, og vi har rigtig mange seniorer som medlemmer.Så vi besluttede at lave videoer med gratis træning til alle vores medlemmer," siger Guro Gardsjord Heilmann, som sammen med Nicolai Back ejer MST Nordic.

Senioronlinetræning De videooptagelser med træningsøvelser blev taget rigtig godt imod af træningscentrets medlemmer, og skiftende restriktioner og nu total nedlukning fik folkene bag MST Nordic til at vove springet. I september skabte de så en onlineplatform, som specifikt handler om onlinetræning for seniorer.

"Vi har længe haft den niche, som handler om træning for seniorer online, i baghovedet. For det findes ikke. Der findes jo masser for folk i vores aldersgruppe, men der findes ikke nogen for seniorer," siger Guro Gardsjord Heilmann.

Nicolai Back supplerer:

"Der er tilbud, men så er det i høj grad sådan nogle foreningstilbud, hvor man går ture eller gymnastik for eksempel. Eller også er der tale om symptombehandling, fysioterapi eller genoptræning, og det er i øvrigt fantastisk, at man har sådan nogle tilbud, men vi henvender os til dem, der er selvfungerende i bevægeapparatet," siger Nicolai Back, der er grundlægger af MST Nordic.

Siden starten har de så bygget et helt univers på onlineplatformen MST Nordic Senior Online, hvor medlemmerne foruden at kunne træne med "live" hjemme i stuen også kan kan hente foredrag, diskussion og inspiration via en lukket facebookgruppe.

Rudersdal Avis besøgte MST Nordic i deres lokaler på Staktoften i Trørød før nedlukningen i december, og dengang gjaldt forsamlingsforbuddet på maks ti personer. Og det ville sige, at der var ni deltagere, et kamera og én instruktør i et lokale, ti andre i et separat lokale med en stor skærm, og så en hel masse deltagere foran skærmen hjemmefra. For MST Nordic har haft held med at få mange af de seniorer, som træner i centeret til at gå online, og det er ekstra sundt nu, hvor MST Nordics medlemmer er absolut nødt til at træne derhjemme.

Vigtigt fællesskab Fysikken bliver plejet, men det gør fællesskaberne også, og det er også en vigtig del af konceptet.

Kombinationen af at kunne pleje både krop og sjæl i en coronatid, som trækker veksler på mange, gør, at Anika Rée (V), som er medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal ikke er bange for at fremhæve MST Nordics online træningskoncept, som et godt tilbud for kommunens seniorer i en svær coronatid.

"Kommunens seneste sundhedsprofil fra 2017 viser desværre, at vi aldrig har haft så mange kronikere, som vi har nu. Vi har heller aldrig haft så mange enlige ældre og ensomme seniorer," siger Anika Rée og fortsætter:

"Og det var før coronaen, og de problemer er jo nok ikke blevet mindre. Vi er jo allesammen trætte, inklusive mig selv, af de begrænsninger, det har på vores sociale liv. Så bliver man nødt til at tage nogle andre redskaber i brug for imødekomme den ensomhed. Det er jo så det virtuelle rum, som blandt andre MST Nordic tilbyder," siger hun.

Læs mere om MST Nordics træningstilbud og det særlige tilbud for seniorer MST Nordic Senior Online på: