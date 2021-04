Dyrlægen Helle Bernstorf Hydeskov har rejst verden rundt i jagten på viden, kvalifikationer og oplevelser. Nu vil hun give tilbage til kommende generationer af dyrlæger og videnskabsfolk, og du kan hjælpe hende på vej. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Send en ambitiøs dyrlæge til Antarktis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Send en ambitiøs dyrlæge til Antarktis

Helle Bernstorf Hydeskovs valg af dyrlægefaget, videbegærlighed og nysgerrighed har bragt hende vidt omkring. Nu er hun blandt 100 udvalgte videnskabskvinder, som skal deltage i et globalt lederudviklingsprogram, som slutter med en rejse til Antarktis

Rudersdal - 25. april 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Det var en barndomsdrøm at blive dyrlæge. Som barn måtte Helle Bernstorf Hydeskov simpelthen klappe alle hunde, hun kom forbi, hun elskede (og elsker sådan set stadig) dyr i alle størrelser, og så skulle hun være dyrlæge, når hun blev stor. Det var der aldrig tvivl om.

Det blev hun også - men hendes valg af fag har ført hende helt andre steder hen, end hun havde forventet. Også da hun begyndte at studere på Københavns Universitet i 2004.

"Da jeg begyndte at læse, tænkte jeg, som mange andre, at jeg skulle være smådyrsdyrlæge. Siden jeg var otte år gammel havde jeg ikke snakket om andet. I skolen var jeg i praktik på en smådyrsklinik, og det skulle jeg bare. Men undervejs i studiet fandt jeg ud af, at det nok ikke lige var mig alligevel. Når man var i en klinik, havde man i virkeligheden mere med mennesker end med dyr at gøre," smiler nu 35-årige Helle Bernstorf Hydeskov på en gåtur rundt i sit barndoms Trørød tilbage i marts.

Her er hun midlertidigt coronastrandet. I virkeligheden skulle hun, i stedet for at give interview til Rudersdal Avis, have været i Sverige og fange bjørne, som led i sine ph.d.-studier på Nottingham Trent University, men coronaen og rejserestriktioner både til England og Sverige har gjort, at hun har boet midlertidigt hjemme hos sine forældre i Trørød siden jul.

Europæisk specialist i vildtpopulation Hendes ph.d. handler om blyforgiftning i brunbjørne i Sverige, og hun har i forvejen gennemført en treårig uddannelse i London, som gør, at hun er europæisk specialist i vildtpopulationssundhed.

Før det har hun både arbejdet på et privat smådyrshospital i Canada og har arbejdet i mere end 20 lande som dyrlæge blandt andet som en del af tre humanitære missioner med den amerikanske flåde.

Der er meget langt fra barndomsdrømmen om at hjælpe folks syge hunde, katte og kaniner til den berejste specialist i vildt, som Helle Bernstorf Hydeskov er blevet i dag.

"Dyrlægestudiet er sjovt. Det er et meget uniformt hold, der starter. Jeg havde også et billede af en person i en hvid kittel, der klapper hundehvalpe. Og så finder man ud af, hvor alsidig den uddannelse er, og hvor mange, der egentlig er i forskning indenfor medicinalindustrien og fødevareindustrien og så videre. Det er under halvdelen af en årgang, som ender i en klinik. Resten laver alt muligt andet.Men det med vildt er selvfølgelig lidt specielt," siger hun.

Nysgerrig realist Det er nysgerrighed og faglige ambitioner, som har bragt Helle Bernstorf Hydeskov videre og videre rundt i verden og i karrieren. Og samtidig en stigende interesse for sundhed og bæredygtighed som ikke bare begrænser sig til hendes eget fag.

"Jeg har altid været drevet af nysgerrighed og et mål om at blive dygtigere. Men nu håber jeg også, at jeg på en eller anden måde kan være med til at skabe en forandring. Vi taler meget i mit fag om det, man kalder "one health." Det er jo meget aktuelt med den her pandemi. Man bliver nødt til at se på, at menneskers, dyrs og klodens sundhed hører sammen," siger hun.

Er du idealist?

"Nej, jeg er nok mere realist. Jeg er et af de der kyniske mennesker, som ikke forstår, at der bliver kastet penge ind i at redde en hund, der kun har to ben tilbage, når pengene kunne være brugt på at hjælpe mange dyr eller en hel dyrebestand," siger hun og fortsætter:

"Det er det samme som hele den diskussion, der var omkring giraffen Marius i Zoologisk Have. Jeg var faktisk med til at obducere noget af giraffen, og det var en helt vanvittig dag. Det handler jo om, at man som zoologiske haver har påtaget sig ansvaret for at bevare en bestand. Nogle gange må man så bruge det værktøj, at man må fjerne nogle af de individer, der ikke har en værdi for bestanden. Og det er faktisk lidt af det samme med vildt. Det er derfor, der bliver slået ned på de her tusindvis af ænder, når der bliver fundet fugleinfluenza. Det er jo for at redde resten. Man kan sætte det på spidsen og sige, at det er derfor, man slog minkene ned for at redde menneskene. Det er jo aldrig sjovt at aflive dyr, men det kan være nødvendigt."

Hvad havde otte-årige Helle med dyrlægedrømmen sagt til det?

"Det var hun nok blevet ked af, tror jeg," griner hun.

"Jeg ville være blevet ked af, at vi ikke kunne redde dem alle sammen. Jeg var jo sådan en, som klappede enhver hund. "Kom nu, Helle. Lad nu være med at klappe den der rottweiler." Der er helt sikkert sket et skift i, hvad der er vigtigt for mig."

Blandt 100 udvalgte Hvad fremtiden byder på den anden side af det ph.d.-forsvar, som ligger forude, ved hun endnu ikke.

Fakta Helle Bernstorf Hydeskov

Født og opvokset i Trørød (boede i Trørød indtil 2014).

Uddannet til dyrlæge på Københavns Universitet (2004-2010).

Har arbejdet i 20 lande som dyrlæge, bl.a. en del af tre humanitære missioner med US Navy.

Specialistuddannelse i London i 3 år (residency, 2015-2018).

Bestået specialisteksamenen i 2019 og er nu europæisk specialist i det man kalder vildtpopulationssundhed.

Siden 2019 ph.d.-studerende i England, men studerer blyforgiftning i brunbjørne i Sverige.

Udvalgt som 1 af 100 kvinder til at deltage i et globalt 12-måneders lederudviklingsprogram for kvinder inden for videnskab, der hedder Homeward Bound.

Man kan være med til at sponsorere hendes deltagelse og læse mere om både hende og projektet på: https://chuffed.org/project/hbh-joins-hb6

Man kan også kontakte hende direkte på: hbhvet@gmail.com

"Jeg elsker det her område, og hvis jeg helt selv kunne vælge, så boede jeg jo her i Rudersdal. Men der er ikke pokkers meget vildt i Danmark, så hvem ved, hvor det næste job er," siger hun.

Til gengæld mener hun det, når hun siger, at hun gerne vil være med til at skabe forandring.

Sideløbende med sit arbejde med sit ph.d.-projekt er Helle Bernstorf Hydeskov, som 1 af 100 kvinder inden for videnskab fra hele verden, blevet udvalgt til det globale lederudviklingsprogram Homeward Bound.

Det er et 12 måneder langt program, som har til formål at udvikle 1000 kvindelige ledere indenfor videnskab på ti år. Og det slutter med en tre-ugers rejse til Antarktis til marts næste år, så der venter den nysgerrige dyrlæge endnu en omgang store oplevelser.

Det er på flere måder et idealistisk projekt at samle kvindelige ledertalenter fra mange forskellige grene af videnskaben, og Helle Bernstorf Hydeskov vil gerne bruge de kompetencer, som Homeward Bound-kurset forhåbentlig giver hende på netop at skabe forandring.

Efter selv at have søgt viden og at dygtiggøre sig i mange år, vil hun nemlig gerne give videre til kommende dyrlæger.

"Jeg begynder at interessere mig for undervisning, og hvordan man kan gøre den bedre. I stedet for bare at stå foran en tavle og sige, sådan er det. Det der med, at indarbejde kritisk tænkning i studerende og folk, der skal specialisere sig. Det synes jeg er ret interessant," siger hun.

Helle Hydeskov skal selv finansiere sin deltagelse (£18.300), og derfor har hun oprettet en crowdfunding-kampagne.

Hun håber, at blandt andre læserne af Rudersdal Avis vil være med til at sponsorere hende som kvinde i videnskaben og i hendes bestræbelser på at skabe forandring.

"Hvis man giver penge, så sponsorerer man mig. Og hvorfor skal man det? Det skal man jo, fordi jeg er en del af en bevægelse af videnskabskvinder, som gerne vil gøre en forskel. Man skal sponsorere mig, hvis man synes, at det er vigtigt at kombinere sundhedsviden blandt mennesker, dyr og natur og tror på, at vi kan komme lidt længere ad vejen, hvis vi har nogle bedre ledere," siger Helle Bernstorf Hydeskov.