Thomas Søgaard Schultz har sendt dette foto fra hjemmet på Kajerød Vænge i Birkerød. Det viser en helt speciel skoledag med skolekøkken over Skype. Det var super godt for hele familien, og ungerne lærte en masse, skriver Thomas Søgaard Schultz. Det er hans søn, Noah på 9 år, der er på billederne.

Send dine fotos fra en tid med coronavirus

Covid-19 har sendt danskerne hjem, lukket skoler, forretninger med mere og ændret alles hverdag. Disse måneder kommer til at gå over i historien, og Frederiksborg Amts Avis modtager derfor gerne fotos fra borgerne i Rudersdal, der viser dagligdagen i en karantænetid. Alvorlige, almindelige og måske sjove øjeblikke, der kan være med til at beskrive historien for eftertiden.