Miljølæring i det åbne rum. Skolerne er genåbnet for de mindste klasser, og undervisningen skal foregå udendørs, når det er muligt. Bemærk den pæne afstand mellem børnene, og at de er i grupper af højst 10 elever, skriver Preben Etwil fra Birkerød, der har taget dette foto den 21.april klokken 09.05 foran Birkerød Kirke. Foto: Preben Etwil

Send dine fotos fra en tid med Corona-virus

Disse uger kommer til at gå over i historien, og Frederiksborg Amts Avis modtager derfor gerne fotos fra borgerne i Rudersdal, der viser dagligdagen i en karantænetid. Alvorlige, almindelige og måske sjove øjeblikke, der kan være med til at beskrive historien for eftertiden.