Har du et foto, der kan vise eftertiden, hvordan det var at leve i disse Corona-tider... Så send det til »rudersdal@sn.dk«. Her er det brødhylderne i Føtex torsdag eftermiddag den 12. marts. Nogle mennesker burde skamme sig. Heldigvis kom der friske forsyninger igen fredag morgen, og der har været det siden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send dine fotos fra en tid med Corona-virus

Covid19 har sendt danskerne hjem, lukket skoler, forretninger med mere og ændret alles hverdag. Disse uger kommer til at gå over i historien, og Frederiksborg Amts Avis modtager derfor gerne fotos fra borgerne i Rudersdal, der viser dagligdagen i en karantænetid. Alvorlige, almindelige og måske sjove øjeblikke, der kan være med til at beskrive historien for eftertiden.