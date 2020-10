Seks måneders fængsel for groft overfald: Venstre vil tage sagen op med minister

Et groft overfald på en ung mand fra Holte udløste tirsdag en dom på et halvt års fængsel til den ene gerningsmand. I Venstre mener man, at den dom er alt for lav og partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, skriver til Frederiksborg Amts Avis, at man »omgående« vil tage sagen op med justitisminister Nick Hækkerup (S). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rudersdal - 29. oktober 2020

En 19-årig mand blev tirsdag straffet med seks måneders ubetinget fængsel efter, at han i februar begik et voldsomt og umotiveret overfald på 20-årige Lauritz Lindboe Wind fra Holte.

Lauritz Lindboe Wind var i byen i København, hvor han blev overfaldet med knytnæveslag og spark, ligesom den 19-årige dømte hoppede på Lauritz Lindboe Winds hoved og kastede ham ud på vejbanen foran kørende biler.

I Venstre mener man ikke, at fængselsstraffen er rimelig i forhold til forbrydelsen, og partiet vil derfor »omgående« tage sagen op med justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det skriver partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, der er valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds, til Frederiksborg Amts Avis.

- Da vi var i regering forhøjede vi straffen for grov vold. Det var der brug for, og det skal selvfølgelig også omsættes i praksis. Sager som den her er ikke alene helt uacceptable, der skal også være en langt hårdere konsekvens overfor gerningsmændene, skriver Sophie Løhde.

Hun fortsætter: - Derfor tager Venstre også den konkrete sag op omgående med justitsministeren. Ligesom vi også tager fat på det generelle problem i, at domstolene - selv i de alvorligste tilfælde - kun udnytter strafferammen med en tredjedel.

Også Kristian Hegaard (R), der er valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds og næstformand for Folketingets Retsudvalg, synes, at der umiddelbart er tale om en meget lav straf.

-Ud fra de informationer, der er kommet frem i medierne, lyder det her jo virkelig som et grusomt og hensynsløst overfald. Og det er klart, at når man så ser, hvad dommens udfald er, så lyder et halvt års fængsel jo ikke af ret meget, og det tror jeg er det indtryk, som vi alle sammen sidder tilbage med, siger Kristian Hegaard.

Han understreger, at han ikke kender sagens præcise detaljer, eller hvad der ligger til grund for dommen.

- Man skal selvfølgelig også kigge på, hvad dommerne har vurderet, der er fundet bevis for i sagen, for det er jo med til at fastsætte straffen. Men jeg efterlades helt klart med indtrykket af, at det virker som en meget lav fængselsstraf set i forhold til det meget hensynsløse forløb, men det er sagt med forbehold for, at jeg ikke kender dommen i detaljer, lyder det fra Kristian Hegaard, der også understreger, at han generelt har tillid til de danske domstole.

Lauritz Lindboe Winds mor, Karina Wind, er ifølge TV2 Lorry også utilfreds med dommen.

- Jeg mener, han skulle have en straf på tre år, for så vil det have en præventiv effekt, der forhindrer andre i at blive voldsforbrydere, siger hun ifølge TV2 Lorry.

Lauritz Lindboe Wind mener også, at dommen er for mild, samtidig med at han er glad for, at en del af sagen er overstået. For mens den 19-årige altså er kendt skyldige i overfaldet på Lauritz Lindboe Wind, så mangler der ifølge TV2 Lorry oplysninger om en 18-årige mulig medgerningsmands personlige forhold for at kunne give ham en straf.

- Jeg er glad for, at det er overstået, og jeg kan slappe af igen, siger Lauritz Lindboe Wind til TV2 Lorry.

Ifølge Berlingske betød overfaldet, at Lauritz Lindboe Wind brækkede næsen, flækkede et øjenbryn og fik hjernerystelse.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at få en kommentar fra Lauritz Lindboe Wind.